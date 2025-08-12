Salió de Chivas en este mercado, tiene 21 y ya brilla en Europa con gol y asistencia

Mateo Chávez salió en este mercado de fichajes de Chivas a Europa para jugar con el AZ Alkmaar, equipo con el que ya brilla al sumar un gol y una asistencia. El futbolista de 21 años ha tenido un gran verano, pues además se coronó campeón con la Selección Mexicana en la Copa Oro 2025 tras vencer a Estados Unidos en la final .

El canterano de Chivas debutó oficialmente con el equipo de Países Bajos a mediados de julio frente al Gent de Bélgica, equipo al que le anotó un gol para contribuir en la victoria de su club 2-1 en el partido de preparación. Conoce al jugador que ya le hicieron un increíble homenaje en Europa .

@mateo.chaveez Mateo Chávez salió de Chivas a Europa y ahora ya suma un gol y una asistencia en el viejo continente

Chávez hizo su debut oficial en la Eredivisie en la jornada 1 frente al Groningen al ingresar al minuto 77 en sustitución de Mees de Wit. Solo 10 minutos le bastaron al mexicano para brillar, pues al desbordar por la banda izquierda llegó hasta la línea de fondo y sacó una diagonal retrasada para que su compañero Troy Parrot pusiera el definitorio 4-1.

Mateo firmó así su primera asistencia en la liga de los Países Bajos con el AZ Alkmaar, club en el que se espera sea titular, ya que el jugador que es un habitual en el lateral izquierdo salió del equipo en este mercado de verano, lo que le da más oportunidades al ex de Chivas de consagrarse en su primera temporada.

¿Qué le espera al jugador de 21 años con el AZ Alkmaar para esta temporada?

AZ Alkmaar está en la pelea de conseguir un boleto a la Conference League, considerado el tercer mejor torneo de la UEFA. Por ello, Mateo podría disputar un torneo europeo en su primer torneo en el viejo continente, donde podrá sumar experiencia y seguir siendo considerado por Javier Aguirre para la Selección Mexicana.

Chávez y el AZ Alkmaar se ubican en la cuarta posición de la Tabla General de la Eredivisie con un triunfo, aunque aún es muy pronto para echar las campanas al vuelo, pues apenas es el arranque de Temporada y, en caso de tener un buen torneo, el mexicano y su equipo podrían acceder a justas de primer nivel como la Europa League o Champions League.