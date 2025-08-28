Jugó en Chivas, se coronó con Guadalajara y ahora debutará en el box

En Chivas hay personas que han hecho historia, quienes han dejado sus nombres grabados en el Club Deportivo Guadalajara y ahora, hay alguien que ha cambiado el mundo del futbol por el boxeo.

Ex de Chivas incursiona en el boxeo

Durante el inicio de la Liga BBVA MX Femenil, el ‘Rebaño Sagrado’ fue el primer equipo en coronarse como campeonas de la categoría y entre las jugadoras, se encontraba Samara Alcalá, quien se desempeñaba como defensa.

Tras despedirse del conjunto rojiblanco en julio de 2021, la futbolista fue parte del Club Puebla y estuvo presente en una de las ediciones de Exatlón México.

“En la vida como como en tu profesión, es difícil despedirse, pues a través de la convivencia nos hacemos uno con los demás, es por ello que el despedirme oficialmente del Club donde inicie mi trayectoria como deportista/futbolista es complicado. Es un lugar de múltiples recuerdos, donde me forme integralmente, pues no solo es el ser deportista, futbolista o compañera, sino que se crece como persona...”, se lee en el escrito de despedida hacia el ‘Rebaño Sagrado’.

Ahora, Samara Alcalá incursiona en el mundo del boxeo, pues ademas de practicarlo, la exjugadora de Chivas va a hacer su debut en el ring el próximo 19 de septiembre en una pelea amateur, combate con sede en el gimnasio en el que ella entrena.

