Directora de guardería roba dinero de alumnos; así los utilizó para ir a función de la WWE

Se trata de una de las noticias más sui géneris y extrañas que se han dado a lo largo de las últimas semanas. Todo ocurrió en los Estados Unidos y tiene como protagonista a una directora de una guardería, misma que tomó el dinero de los fondos que se habían acumulado en la escuela para asistir a la WWE.

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Se sabe que la WWE es un negocio que se ha vuelto trascendente en los Estados Unidos al grado de ser uno de los más vistos de dicho país. No obstante, luce hasta cómico que una mujer haya tomado el dinero de una escuela para asistir con sus hijos a un show en vivo de esta empresa.

¿Directora robó el dinero de su escuela para ir a un show de la WWE?

De acuerdo con información de The New York Times, una mujer, llamada Miruelle Misczak, se volvió tendencia en territorio norteamericano. Se trata de una directora de una guardería que habría tomado los fondos acumulados de los padres para asistir a un show en vivo de la WWE.

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La fuente detalla que, del dinero tomado de los fondos de la guardería, alrededor de 350 mil dólares habrían sido usados para comprar tickets de un show en vivo de la WWE, lo anterior recordando que la empresa se encuentra en pleno camino rumbo a la próxima edición de Wrestlemania 42.

Del mismo modo, The New York Times menciona que la directora de la guardería habría asistido al show con sus hijos y con opciones de ingresar al Meet-And-Greet. La noticia ha dado la vuelta al mundo y, hasta el momento, la WWE no ha concedido detalles al respecto de esta situación.

¿Cuándo será Wrestlemania 42 de la WWE?

En medio de todo este hecho, vale decir que el máximo evento de la WWE en este año está más cerca que nunca. Y es que, de acuerdo con el calendario de la empresa, Wrestlemania 42 se llevará a cabo el fin de semana del 18 y 19 de abril en Las Vegas, con Penta como uno de los mexicanos que estarán en dicha función.