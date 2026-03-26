El Santiago Bernabéu va a tener canchas de tenis para ser sede del Mutua Madrid Open 2026

El Estadio Santiago Bernabéu va a tener una transformación única muy pronto, donde el futbol va a quedar a un costado, pues será la sede de los entrenamientos para los tenistas que van a participar en el Mutua Madrid Open 2026.

Esto va a ser únicamente del 20 de abril al 3 de mayo del 2026, tiempo en que el Estadio Santiago Bernabéu tendrá un cambio en su pasto para futbol, pues va a ser adaptada para superficies ideales para jugar tenis, algo que va a ser un suceso histórico en la historia del recinto.

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¿Qué tenistas van a participar en el Mutua Madrid Open 2026?

Dentro de los tenistas que van a participar en el Mutua Madrid Open 2026, se encuentran estrellas de primer nivel como lo son: Carlos Alcaraz, Jannik Sinner y Novak Djokovic, quienes podrían estar preparándose en el Santiago Bernabéu.

Sin embargo, es importante mencionar que, el Mutua Madrid Open 2026, se va a disputar en la Caja Mágica, mientras que el estadio del Real Madrid, solamente va a funcionar como sede alternativa para ayudar a la logística de la competencia.

Los organizadores del evento, eligieron el Estadio Santiago Bernabéu porque se encuentra cerca del hotel en donde se quedan los tenistas, lo que ayuda a la logística, bajando los tiempos de traslados y mejor los tiempos entrenamiento de los tenistas.

Las modificaciones al Estadio Santiago Bernabéu, van a comenzar después del encuentro entre el Real Madrid y el Alavés. Sin embargo, la situación ha causado mucha preocupación entre los fans del equipo blanco, pues es la etapa final de la LaLiga, donde los comandados por Arbeloa disputan el campeonato.

El calendario marca que el Real Madrid tendrá que jugar tres partidos fuera del Santiago Bernabéu, por lo que no van a volver a casa hasta el 12 de mayo.

