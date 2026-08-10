Israel Reyes lo lamenta: Roma firmará a defensor argentino y cerrará sus puertas a Europa

Israel Reyes formó parte de la convocatoria de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, pero antes de ello corrió el rumor de que era del interés de la Roma. Sin embargo, ello se vendrá abajo, ya que la Loba firmará a un defensor argentino, por lo que al jugador del América se le cerrarán las puertas de Europa, mismo caso que Erik Lira, quien apunta a irse a Medio Oriente.

De acuerdo con el insider Fabrizio Romano, Nahuel Molina será jugador de la Roma. El campeón del mundo firmará un contrato por cuatro años la próxima semana, siempre y cuando supere los exámenes médicos. Ante ello, tal parece que Reyes se quedará en América, que no pierde la esperanza de fichar a Luis Chávez.

Nahuel Molina será jugador de la Roma. El campeón del mundo firmará un contrato por cuatro años.|@FabrizioRomano

"Molina estará en Roma mañana después de que el Atlético de Madrid dé luz verde al viaje", informó en sus redes sociales el periodista italiano.

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Nahuel Molina, el jugador que le ganó la carrera a Reyes

El defensa argentino tiene amplia experiencia en el futbol internacional. Con su selección, ha sido parte de los 3 más grandes campeonatos de los últimos años, como lo fueron las 2 Copas América y el título del Mundial de Qatar 2022.

Mientras que en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ también tuvo participación con Argentina, la cual llegó hasta la final. Actualmente, todavía es jugador del Atlético de Madrid, aunque ello podría cambiar en las próximas horas.

https://x.com/FabrizioRomano/status/2086522789628977170?s=20

El destino de Isrel Reyes

Con el posible fichaje de Molina a la Roma, tal parece que se le cierran las puertas al jugador del América, quien regresó a jugar hasta la jornada 3, luego de su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Por ello, es muy probable que continúe en las Águilas.