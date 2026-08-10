Israel Reyes lo lamenta: Roma firmará a defensor argentino y cerrará sus puertas a Europa
Tal parece que el jugador del América no llegará a Italia, ya que le ganó la carrera un campeón del mundo
Israel Reyes formó parte de la convocatoria de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, pero antes de ello corrió el rumor de que era del interés de la Roma. Sin embargo, ello se vendrá abajo, ya que la Loba firmará a un defensor argentino, por lo que al jugador del América se le cerrarán las puertas de Europa, mismo caso que Erik Lira, quien apunta a irse a Medio Oriente.
De acuerdo con el insider Fabrizio Romano, Nahuel Molina será jugador de la Roma. El campeón del mundo firmará un contrato por cuatro años la próxima semana, siempre y cuando supere los exámenes médicos. Ante ello, tal parece que Reyes se quedará en América, que no pierde la esperanza de fichar a Luis Chávez.
"Molina estará en Roma mañana después de que el Atlético de Madrid dé luz verde al viaje", informó en sus redes sociales el periodista italiano.
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Nahuel Molina, el jugador que le ganó la carrera a Reyes
El defensa argentino tiene amplia experiencia en el futbol internacional. Con su selección, ha sido parte de los 3 más grandes campeonatos de los últimos años, como lo fueron las 2 Copas América y el título del Mundial de Qatar 2022.
Mientras que en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ también tuvo participación con Argentina, la cual llegó hasta la final. Actualmente, todavía es jugador del Atlético de Madrid, aunque ello podría cambiar en las próximas horas.
El destino de Isrel Reyes
Con el posible fichaje de Molina a la Roma, tal parece que se le cierran las puertas al jugador del América, quien regresó a jugar hasta la jornada 3, luego de su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Por ello, es muy probable que continúe en las Águilas.