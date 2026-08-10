OFICIAL: Marruecos, Argelia y Camerún clasifican a la próxima Copa del Mundo

La Copa del Mundo Femenil tiene 3 nuevos invitados. Marruecos, Argelia y Camerún clasificaron a la ajusta veraniega que se disputará en Brasil el próximo año, al igual que el Mundial de la Sub-20, al cual México ya clasificó tras vencer a Estados Unidos en la final, tanto en la cancha como fuera de ella al tener 2 jugadores con gran valor en el mercado.

La clasificación de Marruecos al mundial

La Selección Femenil de Marruecos aseguró su segundo pase consecutivo a la justa mundialista tras vencer a Sudáfrica por marcador de 2-1. Las Leonas del Atlas tuvieron una destacada participación en 2023, la cual buscarán replicar en esta nueva edición, en la que México aún no obtiene su boleto, aunque está en espera de ello a finales de este año.

La Copa Mundial Femenil tiene 3 nuevos invitados. Marruecos, Argelia y Camerún clasificaron a la justa veraniega que se disputará en Brasil el próximo año.|FIFA Women’s World Cup ﻿

La clasificación de Argelia y Camerún al mundial

Argelia aseguró su histórica primera clasificación a la justa veraniega tras remontarle a Costa de Marfil. El marcador quedó 2-1. Mientras que Camerún firmó su boleto al vencer por la mínima a Nigeria en los Cuartos de Final de la Copa Africana de Naciones Femenil.

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¿Qué le falta a México para clasificar a la Copa del Mundo?

La Selección Mexicana aún no clasifica al Mundial de 2027. Para ello, deberá vencer en Cuartos de Final a Haití, partido que se disputará el próximo 28 de noviembre de este año. La justa del próximo año será del 24 de junio al 25 de julio, en la que 32 selecciones buscarán coronarse en el evento más importante de futbol.

Hasta el momento, solo 18 selecciones están clasificadas al Mundial de 2027: Brasil, Japón, Australia, China, Corea del Norte, Corea del Sur, Filipinas, Colombia, Argentina, Nueva Zelanda, Alemania, Dinamarca, España, Francia, Argelia, Marruecos, Camerún y Malau.