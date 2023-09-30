Revelan que el Real Madrid SÍ BUSCARÍA a Santiago Giménez

Santiago Giménez vive uno de los mejores momentos de su corta trayectoria, el delantero mexicano podría dar el siguiente paso en su carrera.

El futbolista del Feyenoord, estaría en la mira del Real Madrid, uno de los clubes con más prestigio en el mundo. A sus 22 años, el atacante azteca ya sabe lo que es salir campeón en distintitos países, de México con Cruz Azul en 2021 y la campaña pasada con la escuadra de Rotterdam.

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Su rendimiento en este inicio de temporada ha sido muy destacado, con nueve goles en las primeras siete jornadas de la Eredivisie, se sitúa como el máximo anotador de la liga neerlandesa.

Por lo que con información del experto en transferencias Ekrem Konur, habría llamado la atención del 14 veces ganador de la Champions League, como una de las posibilidades de llegar a reforzar con talento joven la plantilla merengue, para el mercado de fichajes de invierno.

El Real Madrid sería un gran impulso para su recorrido profesional, dándole la oportunidad de competir en los máximos escenarios mundiales, como lo es jugar en el deporte de elite con otro diferente tipo de plantel.

La posible incorporación de Santi a la Casa Blanca, no solo tendría un impacto en su ruta futbolística, sino también en el futbol mexicano en general. El hecho de arribar a una de las instituciones más respetadas y exitosas del balompié internacional, abriría nuevas partes para otros jugadores nacionales en el futuro.

Lo que tendría que pagar el Real Madrid

Si el interés del cuadro español por el nacido en Buenos Aires es real, el Real Madrid tendría que desembolsar 25 millones de euros, de acuerdo con el valor que muestra la plataforma Transfermarkt, para hacerse con los servicios del canterano cementero, quien aún tiene contrato con el Feyenoord.

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