André Jardine confirma la situación de Diego Valdés previo al juego vs Pumas

Las Águilas del América buscan su tercer victoria en un Clásico en este Apertura 2023, ya vencieron a Cruz Azul y el Guadalajara y este fin de semana juegan contra los Pumas con buenas y malas noticias en el Nido.

La buena noticia para el director técnico André Jardine es la recuperación de Luis Ángel Malagón y Sebastián Cáceres, jugadores que están contemplados por el DT azulcrema para el duelo del fin de semana; sin embargo, hay otros como Diego Valdés e Israel Reyes que tienen muy poca probabilidad de ser considerados.

Te puede interesar: El árbitro elegido para el América vs Pumas de la UNAM

Gol Aleksandar Mitrovic | Al Hilal 2-0 Al Shabab | Liga Saudí

André Jardine revela las claves del América para enfrentar a Pumas

"Es un día antes de un partido tan importante como el Clásico. No quiero dar mucha información al rival, pero siempre la encuentran. Van bien, todos van bien. Algunos con mucha chance de estar, otros no. Hoy no nos conviene dar información para no facilitar las cosas a Pumas, pero vamos a estar fuertes. Es momento de mostrar la fuerza del grupo y que hay otros jugadores muy bien para estar y nuestra afición que tenga la certeza que verá un América muy fuerte”, mencionó André Jardine en conferencia de prensa.

De cara a que se viene la fecha doble la próxima semana, el estratega azul rema mencionó lo importante que es darle tiempo a la recuperación de sus jugadores y no forzar ninguna molestia.

mexsport

“Estamos siempre con el cuidado de no someter a un jugador a un esfuerzo máximo, pero hablando mucho con ellos. Con Diego estuvimos atentos desde Toluca y dijo que estaba bien, pero al final hace un gran esfuerzo y tenemos este cuidado. Vamos a estar lo más fuertes posibles. Hay que respetar el físico y vienen tres partidos duros, con una secuencia pesada y daremos minutos a otros como cuando lo hicimos ante Querétaro. Durante el partido los cambios son buenos y rotar los minutos, la parte física y no solo es algo táctico, sino cuando vienen secuencias grandes lo importante es mantener al equipo fresco y hay que ser inteligentes”, puntualizó el brasileño.

Por otro lado, en la defensa central el uruguayo Sebastián Cáceres estaría casi listo para reaparecer, mientras que Israel Reyes tiene una situación más complicada.

“Cáceres está más adelantado. Está para este partido disponible. No es una lesión que me anticiparé. Isra vamos a tener un cuidado mayor porque fue una lesión más dura, pero para Pachuca o Mazatlán ya estará disponible”, finalizó el estratega.

Te puede interesar: La probable alineación de Pumas vs América | Apertura 2023