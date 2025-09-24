Gol de Santi Giménez: así reaccionó la prensa italiana dividiendo opiniones

El atacante mexicano Santiago Gimenez volvió a ser noticia en Europa tras marcar su primer gol de la temporada con el AC Milan en la Coppa Italia, durante la victoria 3-0 sobre Lecce en San Siro. El tanto, que llegó al minuto 20 tras un centro preciso de Davide Bartesaghi, rompió una racha de ocho partidos sin anotar y desató una ola de reacciones en la prensa italiana, que no tardó en analizar cada detalle de su actuación.

Visa de Crack | Saulo Tejeda rompe fronteras | Nuevo reto en Dinamo Zagreb

¿Cuál fue la reacción de la prensa italiana?

La Gazzetta dello Sport, uno de los medios más influyentes del país, destacó la capacidad de Gimenez para generar peligro en el área rival. “Tuvo tres ocasiones en siete minutos. Finalmente encontró la manera de rematar”, señaló el diario, que también subrayó la importancia del gol para el técnico Massimiliano Allegri, quien había apostado por mantenerlo como titular pese a las críticas recientes.

Por su parte, Calciomercato adoptó un tono más optimista, calificando el gol como “la noticia más importante para el equipo”, al considerar que representa el resurgimiento de un jugador que atravesaba un periodo complicado. El medio elogió la actitud del mexicano y su capacidad para sobreponerse a la presión, resaltando que su anotación podría marcar un punto de inflexión en su temporada.

También te puede interesar:



Sin embargo, no todos los comentarios fueron positivos. TuttoSport fue más crítico y calificó el gol como “fortuito”, asegurando que Gimenez no conectó de la mejor forma y que el balón terminó entrando casi por accidente. Aunque reconocieron que el tanto rompió una sequía incómoda, insistieron en que el delantero aún debe demostrar mayor contundencia frente al arco.

El gol de Gimenez no solo le dio aire al Milan en la Coppa Italia, sino que también le devolvió confianza al atacante mexicano, quien ha sido blanco de cuestionamientos por su falta de efectividad. Allegri decidió sustituirlo al minuto 68, ya con el marcador asegurado, en lo que pareció un gesto de respaldo y protección.

Con este triunfo, el Milan avanza a los octavos de final del torneo, y Santiago Gimenez se reencuentra con el gol en un momento clave. La prensa italiana, aunque dividida, coincide en que el tanto podría ser el inicio de una nueva etapa para el Bebote en el futbol europeo.

