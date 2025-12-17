¡ÚLTIMA HORA! Santiago Gimenez será operado a casi seis meses del Mundial del 2026

Lo que se venía especulando sobre Santiago Gimenez se ha confirmado oficialmente por el Milan en conferencia de prensa: el delantero entrará este jueves al quirófano para una operación de su tobillo derecho, por una lesión que no logró superar.

Santi Gimenez, atacante del cuadro italiano ha acarreado una molestia y las diferentes partes han decidido que deberá entrar a un proceso quirúrgico, información que dio el propio entrenador Massimiliano Allegri este miércoles.

“Pasó por un período de terapia conservadora, pero el problema volvió a aparecer en los últimos días y se le ha aconsejado someterse a un procedimiento menor. Esperamos tenerlo de regreso lo antes posible, nuestro mercado ahora está enfocado en recuperar a los jugadores lesionados. Pensaremos en el resto más adelante junto con el club", explicó el estratega.

¿Cuánto tiempo estará fuera Santiago Gimenez?

Se cree que Santi Gimenez, podría estar fuera de circulación y recuperándose de esa operación por dos meses, por lo que su situación genera preocupación, pues en el milan no ha podido despuntar y podrìan traerle más competencia a la ofensiva ante su ausencia y luego pelear por el puesto tendrá mayor exigencia.

En Selección Mexicana parece que sería uno de los incluidos en la lista final, pero una operación y esperar a que retome su nivel a solo seis meses de que ruede el balón en la Copa del Mundo 2026, lucen como un panorama desalentador.

Si bien Allegri dijo que es un operación "menor", deberá estar fuera y atendiendo ese tema que se vuelve prioritario para el jugador de 24 años