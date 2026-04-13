El consejo de Uriel Antuna para Armando González sobre Europa

El atacante mexicano tuvo la oportunidad de emigrar al futbol europeo muy joven. El jugador felino formó parte del FC Groningen, en los Países Bajos, donde disputó partidos en la Eredivisie tras llegar a préstamo desde el Manchester City.

Te puede interesar: ¿Cuántos goles se anotaron en la Jornada 14 del Clausura 2026?

Esa experiencia le enseñó a tener paciencia y a crecer como jugador y como persona, una oportunidad que desea para los jóvenes mexicanos. Actualmente, jugadores como Armando González podrían dar el salto a Europa, por lo que Antuna les aconseja que aprendan a aguantar las adversidades.

“Edson se fue muy joven, vivió momentos difíciles en Ajax al principio. Cuando se fue no jugaba. Al final no es solamente fútbol, sino también vida. Muchas veces toca aprender a aguantar y seguir trabajando. Luego ya vendrá el jugar, pero son bases sólidas para lo que viene. También me tocó vivirlo: me fui a los 20, casi no jugué, después fui al Galaxy. Es difícil estar lejos de la familia. Hay que ser maduro y aguantar la presión. Por algo están en esas ligas, es parte del crecimiento”, dijo el jugador auriazul en entrevista para TV Azteca Deportes.

Tigres golea 4-1 a Chivas en un partido de alarido | Jornada 14 CL 2026

Enfocado en México

Uriel se animó a hablar sobre una posible salida a Europa en el futuro.

“Habrá que evaluar muchas cosas con mi familia. Tengo tres hijos, gracias a Dios. Las decisiones siempre las tomo pensando en el bienestar familiar y ya se tomarán en su momento. Hoy estoy enfocado aquí, contento y feliz con mi familia. Está muy contenta con Pumas”, expresó Antuna.

Finalmente, aprovechó para referirse al cambio que ha tenido en Pumas UNAM.

“Gracias a Dios, Él fue quien me sostuvo cuando pasé momentos difíciles. Hoy en día no es la excepción. Es un crecimiento también; siempre he estado trabajando, no a la luz del día. Mucha gente no lo ve, pero siempre he mantenido ese trabajo, la humildad y el seguir metiendo, independientemente de los resultados”, sentenció.

Te puede interesar: Así queda la tabla de goleo de la Liga BBVA MX tras la Jornada 14 del Clausura 2026