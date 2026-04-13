¿Cuántos goles se anotaron en la Jornada 14 del Clausura 2026?

En la Liga MX, el torneo cambia de ritmo como si fuera interruptor. Una semana manda el 1-0 y a la siguiente aparecen partidos abiertos, transiciones sin freno y defensas que pagan cualquier error. La Jornada 14 cayó en esa segunda versión: goles, marcadores con ida y vuelta y un fin de semana que elevó el promedio del Clausura 2026.

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Se anotaron 27 goles en la Jornada 14 del Clausura 2026

En la Jornada 14 se anotaron 27 goles, cifra que la coloca en la cima del torneo, empatada con las jornadas más goleadoras que ya habíamos visto. El Clausura 2026 ya había alcanzado ese techo en la Jornada 7 y en la Jornada 10, y ahora lo repite, confirmando que el torneo sí tiene fechas donde el gol se desborda y el guion se rompe en varios estadios.

El contraste también es parte de la historia. No hace mucho, la liga venía de jornadas más discretas: la Jornada 11 cerró con 20 goles, y la Jornada 13 con 21, mientras que el arranque más bajo fue en la Jornada 1 y la Jornada 3, ambas con 19. Pero cuando el Clausura se suelta, lo hace en serio: la Jornada 4 tuvo 26, la Jornada 5 llegó a 25, y varias fechas se han sostenido en el rango de 24 o más. La Jornada 14 confirma que, aunque el torneo tiene bajones, su techo ofensivo está muy arriba.

Goles por jornada en el Clausura 2026:



J1: 19

J2: 21

J3: 19

J4: 26

J5: 25

J6: 24

J7: 27

J8: 24

J10: 27

J11: 20

J12: 22

J13: 21

J14: 27

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