Este portero podría perderse la Copa Mundial de la FIFA 2026

El portero Santiago Mele habló sobre lo que representa no jugar como titular en los Rayados a poco más de tres meses del arranque del Mundial, con el riesgo de no ser considerado por su selección por esta inactividad.

Cabe recordar que el guardameta uruguayo llegó al Monterrey como un refuerzo importante para el Apertura 2025, pero en la recta final del certamen perdió la titularidad ante el arquero mexicano Luis ‘El Mochis’ Cárdenas.

Mele, ¿con un pie afuera del Mundial?

Esto despertó la incertidumbre acerca de si Mele seguirá siendo convocado por Uruguay, ya que antes era un elemento habitual en los llamados del representativo de su país.

“100 días es mucho y poco a la vez, pero con mucha tranquilidad. Tratando de estar en el presente y preparándome de la mejor manera”, respondió ante los cuestionamientos de la prensa sobre el riesgo que implica la falta de minutos con el conjunto regiomontano.

Sin embargo recalcó que no aflojará en los esfuerzos para mejorar en aspectos que le devuelvan el puesto en el equipo comandado por el técnico Doménec Torrent.

“Estoy confiado de que esto me va a volver más fuerte, a hacer un mejor arquero y persona, y confío en que pronto se darán los frutos”, aseguró.

Santiago, reconoció que se encuentra ante un gran desafío, pero que lo toma con una actitud positiva a pesar de estar gran parte de los partidos en el banquillo de suplentes.

“Cuando llegué acá, dije que estaba para sumar desde el lugar que me toque y en este tiempo me ha tocado sumar más de afuera que dentro, pero sabiendo que esto es fútbol y hay que saber estar en los dos lugares”, dijo,

Los números de Santiago

El arquero uruguayo disputó 15 partidos como titular en el Apertura 2025, sin embargo para la Liguilla el estratega español decidió sustituirlo para poner al “Mochis” Cárdenas, quien se ganó este puesto hasta la fecha.

Santiago no ha tenido participación en las sietefechas que lleva el actual Clausura 2026 y únicamente jugó en los dos partidos de los Rayados ante el Xelajú de Guatemala, correspondientes a la primera ronda de la Concacaf Champions Cup.

