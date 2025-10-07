¿Gilberto Mora es el jugador más caro de 16 años?

El Mundial Sub-20 parece que ya tiene a su estrella, se trata de Gilberto Mora. La joya de Xolos, con apenas 16 años, se ha consolidado como una de las figuras más destacadas del torneo, liderando a México hacia los octavos de final con grandes actuaciones, goles y una madurez impropia.

El mediocampista se ha convertido en el motor del combinado nacional comandado por Eduardo Arce, aportando con anotaciones, asistencias y un manejo del juego que no es natural de su corta edad. Su impacto trasciende lo deportivo, ya que de acuerdo con valores del portal especializado Transfermarkt, Mora es actualmente el segundo jugador de 16 años más valioso del mundo, con un valor de mercado de 4.5 millones de euros, solo superado por Jeremy Monga del Leicester City de 8 millones y por detrás de ellos se posiciona Brian Madjo del Metz con 4 millones.

Gilberto Mora comienza a sonar para Europa

Esta valoración refleja el interés que despierta en clubes europeos, donde ya se le considera uno de los mayores prospectos de su generación. Su combinación de visión de juego, llegada al área y adaptación a diferentes roles lo convierten en un diamante en bruto.

Mientras México se prepara para los octavos de final en contra de Chile, todos los reflectores apuntan hacia el adolescente que carga con la responsabilidad y esperanzas en sus pies. Su evolución en el torneo no solo define el presente de México, sino que anticipa un futuro donde su nombre podría resonar en las grandes ligas del Viejo Continente.

El atacante de Tijuana apunta a ser el presente y futuro del futbol mexicano, y aunque apunta a dejar de ser una promesa para convertirse en realidad. Hay que llevarlo paso a paso y este torneo ha servido para que el mundo lo descubra en el plano internacional partido a partido.

