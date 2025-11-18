México 0-2 Portugal: ver EN VIVO y GRATIS resultado de los octavos de final del Mundial Sub-17 Qatar 2025, hoy martes 18 de noviembre; marcador online

México se enfrenta a Portugal en los octavos de final del Mundial Sub-17 Qatar 2025, un choque que promete intensidad y calidad futbolística.

Este martes 18 de noviembre se enfrentan Aspire Zone en Doha, México llega a esta instancia tras superar una fase de grupos complicada, donde mostró carácter y resiliencia. El equipo dirigido por Carlos Cariño ha apostado por un futbol dinámico, con jóvenes que destacan por su velocidad y capacidad de asociación. Figuras como Gael Álvarez y Luis Gamboa han sido claves para mantener viva la ilusión de repetir las gestas históricas de 2005 y 2011, cuando la Selección Mexicana levantó el título mundial en esta categoría.

Del otro lado, Portugal se presenta como un rival de enorme jerarquía. Los lusos fueron líderes en su grupo y cuentan con una generación que muchos especialistas consideran de las más prometedoras de Europa. Su estilo combina disciplina táctica con talento individual, encabezado por Alisio Cabral y Jose Neto, quienes han sido determinantes en el ataque.

El partido no solo representa un reto deportivo, sino también un examen de madurez para México. Enfrentar a una potencia europea en un Mundial siempre implica presión, pero también la oportunidad de demostrar que México sigue siendo protagonista en el futbol juvenil.

La afición mexicana, que siempre acompaña en estas citas, confía en que el equipo pueda dar un golpe de autoridad y avanzar a los cuartos de final.

También te puede interesar:

