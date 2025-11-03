Armando González es el mejor delantero mexicano Sub-23 en la historia de la Liga MX

El último semestre del 2025 está llegando a su final, por ello el tema del goleo es algo que debe resolverse. En este caso, el Torneo Apertura ha tenido una particular pelea por el trofeo individual, pues hay un triple empate en la cima. Joao Pedro, Paulinho y Armando González tienen 11 goles, situación por la cual la Hormiga se convirtió en el mejor Sub-23 en la historia de la Liga MX… al menos estadísticamente.

La apuesta de Chivas por su cantera

¿Por qué Armando González es el mejor Sub-23 de la Liga MX?

Se indica que los torneos cortos iniciaron en 1996, situación que generó otro tipo de competencia en México. Y justamente desde ese momento se indica que solamente dos centros delanteros han logrado la marca de 11 goles en un semestre, siendo mexicanos y teniendo menos de 23 años. El primero fue Javier Hernández y el segundo... Armando González.

El ariete del Guadalajara anotó el gol con que el que su club derrotó a Pachuca y lo cual les dio la tres unidades para clasificarse directo a la liguilla, a falta de una fecha y solamente con una gran desgracia evitándolo (perder por muchos goles ante Rayados y que Bravos marque muchos goles ante los Gallos). Sin embargo, la gran noticia para el chiverío fue que su canterano se consolidó cuando requerían de un referente en la punta.

Aunque no hay nada concreto, comenzaron a decir que el ariete del chiverío tiene grandes posibilidades de salir por la agencia que lo representa. Esta es la misma que tiene a figuras mundiales como Vini Jr, Endrick, Gabriel Martinelli, Federico Dimarco, entre otros. El nombre de esta es Roc Nation Sports.

Sin embargo, parece que el Guadalajara y su figura están preparando una renovación. Se indica que el delantero quiere seguir en Chivas y que el equipo le pide que firme por 4 años, pero que el ariete desea un aumento de salario anual. Sin embargo, de Europa (al menos estos primeros reportes) no se indicó ninguna cláusula especial.