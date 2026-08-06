Santos Laguna está de fiesta por una noble e histórica causa

El programa de responsabilidad social del Club Santos Laguna, denominado Guerreros de Corazón, cumplió 19 años de operaciones, desde su fundación en el año 2007, esta iniciativa ha implementado más de 1,200 proyectos de asistencia comunitaria dirigidos a diversos sectores de la Comarca Lagunera, el resto de México y el ámbito internacional.

El proyecto se sostiene mediante el trabajo conjunto de jugadores, cuerpos técnicos, personal administrativo, socios comerciales, patrocinadores y aficionados, quienes coordinan actividades orientadas a generar impacto en poblaciones vulnerables.

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Impacto y cifras de Guerreros de Corazón en casi dos décadas

A lo largo de sus 19 años de funcionamiento, los registros de la institución deportiva reportan un total de 251,780 beneficiarios atendidos mediante 1,203 actividades comunitarias. La operatividad del programa ha dependido de la participación de 13,939 voluntarios, quienes han acumulado 123,095 horas de servicio social:



La instalación de 4 ludotecas en diversos espacios comunitarios.

en diversos espacios comunitarios. La entrega de 131,680 peluches y balones a población infantil.

a población infantil. El nombramiento de 45 "Refuerzos de Lujo" desde el inicio de esta dinámica.

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|Santos Laguna

Líneas de acción y programas sociales en la Liga MX

La labor de asistencia del Club Santos Laguna está estructurada en diferentes ejes operativos para atender necesidades específicas de la comunidad. El área de Voluntariado es la encargada de movilizar a los jugadores de Primera División, Fuerzas Básicas y colaboradores del club para la ejecución de obras sociales.

Por su parte, la iniciativa Refuerzo de Lujo selecciona anualmente a un menor o joven con discapacidad, o en situación de vulnerabilidad, para que funja como embajador de protocolo durante los partidos oficiales de la Liga BBVA MX y participe en actividades internas de la institución.

La estructura del programa se complementa con tres ejes adicionales: Cumpliendo Sueños, un esquema diseñado para facilitar encuentros y convivencias entre aficionados y el equipo; el área de Donaciones Económicas y en Especie, que canaliza recursos hacia instituciones de asistencia social; y el Apoyo a Iniciativas Externas, enfocado en la articulación de proyectos en conjunto con aliados estratégicos y patrocinadores para maximizar el alcance de los apoyos.

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