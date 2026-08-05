Nashville vs León: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY miércoles 5 de agosto, partido de fase de grupos de la Leagues Cup 2026; marcador online

En el arranque de la Leagues Cup 2026, el Club León visita el imponente Geodis Park para medirse ante el Nashville SC dentro de la actividad del Grupo A. Este duelo internacional enfrenta a dos escuadras con realidades muy distintas en sus respectivas ligas, pero con la misma urgencia de trascender en el torneo binacional.

La Fiera llega a este compromiso buscando consolidar su futbol tras un inicio de semestre de altibajos en el Apertura 2026. Los esmeraldas sufrieron un duro tropiezo en la primera fecha al caer 3-2 frente al Atlas y luego perdieron en su visita a los Xolos de Tijuana en la segunda jornada. Lograron tomar un respiro anímico fundamental justo antes del parón del torneo mexicano gracias a una valiosa victoria de 1-0 contra el Pachuca.

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Del otro lado, el panorama es inmejorable para el Nashville SC, un equipo que llega en un momento espectacular. La escuadra estadounidense pausó su participación en la MLS siendo el máximo dominador de la Conferencia Este, donde ocupa el primer lugar absoluto con 40 puntos. Su paso es arrollador, presumiendo doce victorias, cuatro empates y apenas dos derrotas en dieciocho encuentros disputados, además de una excelente diferencia a favor de veintiún goles que refleja su poderío tanto en ataque como en defensa.

Antes de debutar en la Leagues Cup, el equipo de Tennessee demostró su fortaleza cerrando sus compromisos de julio con victorias por la mínima en casa frente al Atlanta United y el CF Montréal. Aunque sufrieron una derrota de visita en Orlando, rápidamente recuperaron el rumbo el primero de agosto al sacar un empate a dos goles en la casa del D.C. United, confirmando que llegan con un gran ritmo competitivo.

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La Leagues Cup con formato especial

Para añadir más emoción al choque, el formato de esta competición elimina cualquier posibilidad de empate al finalizar el tiempo reglamentario.

Si el marcador se mantiene igualado tras los noventa minutos, el vencedor se definirá de inmediato mediante una tanda de penales. El equipo que logre ganar esa definición sumará dos puntos, mientras que el perdedor obtendrá solo uno, un sistema pensado para mantener la tensión y la pelea por la clasificación al rojo vivo hasta el último disparo.

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