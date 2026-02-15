Santos Laguna vs Mazatlán: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del partido de la Jornada 6 del Clausura 2026; marcador online

Duelo de sotaneros el que enfrentará este domingo 15 de febrero a Santos Laguna en contra de Mazatlán FC en compromiso de la Jornada 6 del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX en el Estadio TSM. Dos equipos que no han podido ganar y que buscarán salir de, fondo de la tabla.

