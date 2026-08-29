Santos Laguna vs Tigres UANL: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión, HOY sábado 29 de agosto, partido de la jornada 6 de la Liga BBVA MX, marcador online
Duelo con sabor a clásico norteño desde la Comarca Lagunera, unos Guerreros urgidos de puntos se verán las caras con los pupilos de Víctor Manuel Vucetich.
Partidazo el que se avecina en la Ciudad de los Grandes Esfuerzos, Santos Laguna abre las puertas de su casa para recibir a los Tigres de la UANL en un duelo con mucha rivalidad. El equipo local no ha sumado en lo que va del Torneo Apertura 2026 y querrá sacar sus primeras unidades ante unos 'felinos' que poco a poco le toman la idea a Víctor Manuel Vucetich. Encontronazo imperdible desde el norte del país y que podrás seguir el resultado por TV Azteca Deportes.
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