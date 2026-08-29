Santos Laguna vs Tigres UANL: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión, HOY sábado 29 de agosto, partido de la jornada 6 de la Liga BBVA MX, marcador online

Partidazo el que se avecina en la Ciudad de los Grandes Esfuerzos, Santos Laguna abre las puertas de su casa para recibir a los Tigres de la UANL en un duelo con mucha rivalidad. El equipo local no ha sumado en lo que va del Torneo Apertura 2026 y querrá sacar sus primeras unidades ante unos 'felinos' que poco a poco le toman la idea a Víctor Manuel Vucetich. Encontronazo imperdible desde el norte del país y que podrás seguir el resultado por TV Azteca Deportes.

Te puede interesar: América vs Puebla: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión, HOY sábado 29 de agosto, partido de la jornada 6 de la Liga BBVA MX, marcador online