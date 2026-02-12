Sarah Schleper, escribe un hito en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026

Los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina ha entregado una nueva hazaña histórica y pertenece a la delegación mexicana, luego de que la esquiadora Sara Schleper compitiera por séptima ocasión en una justa de invierno.

Un hito como el de Sara Schleper, mujer ejemplar en el deporte emxicano no se había visto y la madrugada de este jueves en México, logró consumarse cuando al bajar por la montaña nevada del Centro de Esquí Alpino de Tofane, ubicado en Cortina d’Ampezzo la mexicana iba escribiendo historia a toda velocidad, seguramente pasando por su mente cada instante de su longeva carrera llena de coraje, lucha y amor por el deporte. Claramente buscaba destacar, pero su hazaña detonó que se escribiera su historia y con un tiempo de 1:31.37 minutos quedó en el lugar 26 del grupo de competidoras.

Previo al arranque de los Juegos Olímpicos que se celebran en Milan-Cortina, Sara Schleper reconoció que además de la emoción del comienzo de los Juegos, sentía un sabor a despedida, pues a sus 46 años es complicado que se logre una octava participación, considerando su nivel, la edad y la competencia interna en México para las plazas disponibles.

Este día en Milan, además de su hazaña de siete Juegos Olímpicos, también habría concluido su carrera que no pasó desapercibida y que además suma otro hito, que es competir junto a su hijo.

Mari José Alcala, presidenta del Comité Olímpico Mexicano, destaca lo realizado por Sara Schleper

El COM en sus redes sociales, narró cada momento de la competencia de esquí en la prueba SUPER G de este jueves, y tras la actuación, Mari José Alcala, quien encabeza el Comité Olímpico Mexicano alabó lo hecho por Sara Schleper.

"Sara Schleper ha hecho historia al competir en sus séptimos Juegos Olímpicos de Invierno. Una hazaña que refleja constancia, carácter y liderazgo. Su experiencia en la pista es ejemplo para todas las mujeres mexicanas: demuestra que los sueños no tienen límites cuando se construyen con disciplina, perseverancia y pasión", escribió en su cuenta de Twitter la presidenta del COM.