Así fue la participación de Sarah Schleper en los Juegos Olímpicos

Debutó México en Juegos Olímpicos de Invierno con la participación de Sarah Schleper en esquí alpino y comenzó con un récord histórico: se convirtió en la primera mujer esquiadora que logra participar en seis Juegos Olímpicos de Invierno, este fue su segundo repersentando al comité azteca.

Los Juegos Olímpicos de Sarah Schelper

Comenzó a escribir su historia como atleta olímpica en 1998, ahí representó a Estados Unidos en el slalom, fue igual en los de Salt Lake City 2002, Turín 2006 y Vancouver 2010. Justo después de Vancouver contrajo matrimonio con el mexicano Federico Gaxiola, naturalizándose como mexicana. Estuvo ausente en Sochi 2014 y regresó a Pyeongchang en 2018 como mexicana, donde consiguió su mejor tiempo en el eslalom supergigante con 1:27.93, pero su mejor resultado fue un décimo lugar, que consiguió en Turín.

Beijing 2022

Schleper hizo su primer descenso en el eslalom gigante y logró completar el recorrido con un tiempo de 1:06.42, lo que la posicionó en el lugar 47 de 61. En la segunda ronda, logró colocarse en el puesto 37, con un tiempo de 1:05.53 y un total de 2:11.95. Al termino de la competencia, Sarah agradeció a los mexicanos: “gracias por aceptarme con mi pelo rubio y mi nombre tan alemán. Me encanta mi país, me encanta México”. Esto no fue lo último de la mexicana, ya que el 10 de febrero participará en el eslalom supergigante.

En la competencia, la presea de oro fue para la sueca Sara Hector, quien consiguió su primera medalla dorada con hizo un tiempo total de 1:55.69, la plata para la italiana Federica Brignone (1:55.97), esta es su segunda presea en olímpicos y el tercer podio lo obtuvo Lara Gut-Behrami (1:56.41) de Suiza.

