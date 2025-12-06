Saturday Night’s Main Event XLII: Estos son los combates que destacan en la despedida de John Cena

El momento más esperado del año ha llegado, John Cena va a subirse al ring por última ocasión en la WWE, su lucha de despedida se encuentra pactada para el próximo sábado 13 de diciembre, esto en Saturday Night’s Main Event XLII que se va a celebrar en Washington D.C.

Con esta pelea, John Cena termina su largo año de retiro, donde se va a enfrentar al excampeón mundial pesado, Gunther, quien se ganó su lugar para tener el honor de ser el último rival del 16 veces campeón del mundo.

¿Qué otras peleas se van a tener en el Saturday Night’s Main Event XLII?

Sin duda, el gran evento de la noche va a ser el combate entre John Cena y Gunther, pero también se van a tener otras peleas que han comenzado a llamar la atención de los fans, entre las que destacan la pelea que van a protagonizar Cody Rhode, quien se encuentra a la espera de rival.

Recordemos que, esta noche se van a enfrentar Ricky Saints y Oba Femi en el SmackDown, quien sea el ganador va a medirse ante Cody Rhode, combate que promete ser uno de los más atractivos de la noche. Sin duda, es la oportunidad que estaba buscando el campeón para refrendar su triunfo, mientras que para los posibles retadores es una gran oportunidad.

Otro de los combates que ha sorprendido, es el que van a protagonizar Bayley vs Sol Ruca, donde se deja claro que la WWE tiene la intención de comenzar a mezclar experiencia con talento joven, lo que ha hecho muy atractivo el cartel para la despedida de John Cena.

¿Cuándo y dónde ver Saturday Night’s Main Event XLII?

El Saturday Night’s Main Event XLII se va a celebrar el próximo sábado 13 de diciembre, en punto de las 18:30 horas, tiempo del centro de México, por medio de una plataforma de streaming.

