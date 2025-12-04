Revelan al luchador que enfrentará a John Cena en su último combate en WWE; todo queda entre ellos

Todo está listo para el que será uno de los eventos más tristes y, a su vez, emocionantes que el apartado deportivo tendrá en este año. El retiro definitivo de John Cena en la WWE está a punto de llegar, por lo que aquí conocerás el rival al que se enfrentará en su último combate oficial.

John Cena confirmó que su año de retiro tuvo altibajos completamente marcados, destacando su paso a “rudo”, la obtención de dos campeonatos importantes de la empresa y las rivalidades que concretó. Ahora, se dice listo para enfrentar a su último rival en una edición más de WWE.

¿Quién será el último rival de John Cena en la WWE?

Como sabes, desde hace algunas semanas la WWE implementó un torneo para definir al último rival de John Cena en su etapa como luchador. Este incluyó a superestrellas del roster principal, así como a otras que tuvieron un paso por la empresa y al mismo Penta, quien desafortunadamente se lesionó en su combate frente a Solo Sikoa.

Después de muchos duelos directos en RAW y SmackDown, es preciso mencionar que la gran final se dará entre Gunther y La Knight, superestrellas que superaron a sus respectivos rivales y que se enfrentarán para definir al último rival que John Cena tendrá antes de centrar su carrera como actor de Hollywood.

Curiosamente, la última vez que Gunther y La Knight se enfrentaron fue hace casi cuatro años, cuando ambos se midieron en un evento de NXT. Su paso por la marca amarilla fue fugaz, pues rápidamente ambos ascendieron al roster principal gracias a las cualidades que mostraron en el cuadrilátero.

¿Cuándo y por dónde ver el último combate de John Cena en la WWE?

Restan solo días para que se lleve a cabo la última lucha oficial de John Cena como miembro activo de la WWE , misma que está programada para el 13 de diciembre en el evento Saturday Night’s Main Event. Recuerda que este se podrá ver en México a través de la plataforma de streaming Netflix.