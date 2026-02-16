logo deportes horizontal
¿Cuántos goles se anotaron en esta Jornada 6 del Clausura 2026?

La Jornada 6 confirmó que el Clausura 2026 se juega con el acelerador a fondo. Hubo remontadas, marcadores cortos que se repitieron y duelos que movieron la conversación rumbo a la próxima fecha.

Partidos de HOY viernes 13 de febrero en la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX
Notas,
Liga MX

Escrito por: Salvador Marroquín

En la Liga MX, los fines de semana rara vez se sienten “normales”. Una jornada puede parecer tranquila y, de pronto, aparece una remontada, un clásico con tensión, o un cierre con goles que cambian el ánimo de media tabla. Esta Fecha 6 tuvo un poco de todo: partidos cerrados, golpes de autoridad y un puñado de marcadores que mantuvieron el promedio alto del torneo.

Se anotaron 24 goles en la Jornada 6 del Clausura 2026

En la Jornada 6 se anotaron 24 goles. La cifra confirma un arranque con producción constante y deja al Clausura 2026 con una tendencia ofensiva que se nota desde el primer mes. Además, el dato tiene contexto inmediato, porque el campeonato ya traía jornadas con números similares: la Jornada 5 tuvo 25 goles, la Jornada 4 sumó 26, la Jornada 2 cerró con 21, y las más bajas fueron la Jornada 1 y la Jornada 3, ambas con 19. En pocas palabras: casi no hay fechas “apagadas”, incluso cuando el marcador más repetido vuelve a ser el 1-0.

La Jornada 6 también dejó resultados que explican ese conteo. Hubo una victoria con remontada en el partido de Puebla vs Pumas y un 3-0 por parte del Atlético de San Luis que acomodó sensaciones, pero también varios triunfos por la mínima que sostuvieron el suspenso hasta el final. Y aunque 24 no es el máximo del torneo, sí se mantiene en la zona donde cualquier defensa puede sentirse en alarma: un error se paga, y en muchas canchas se pagó.

Partidos de la Jornada 6 (resultados):

  • Puebla 2-3 Pumas
  • Toluca 1-0 Tijuana
  • Atlético de San Luis 3-0 Querétaro
  • Pachuca 3-1 Atlas
  • Monterrey 1-0 León
  • Juárez 1-2 Necaxa
  • Chivas 1-0 América
  • Cruz Azul 2-1 Tigres
  • Santos 1-2 Mazatlán

