¿Cuántos goles se anotaron en esta Jornada 6 del Clausura 2026?

En la Liga MX, los fines de semana rara vez se sienten “normales”. Una jornada puede parecer tranquila y, de pronto, aparece una remontada, un clásico con tensión, o un cierre con goles que cambian el ánimo de media tabla. Esta Fecha 6 tuvo un poco de todo: partidos cerrados, golpes de autoridad y un puñado de marcadores que mantuvieron el promedio alto del torneo.

Te puede interesar: Así va la tabla general de la Liga BBVA MX tras la Jornada 6 del Clausura 2026

Se anotaron 24 goles en la Jornada 6 del Clausura 2026

En la Jornada 6 se anotaron 24 goles. La cifra confirma un arranque con producción constante y deja al Clausura 2026 con una tendencia ofensiva que se nota desde el primer mes. Además, el dato tiene contexto inmediato, porque el campeonato ya traía jornadas con números similares: la Jornada 5 tuvo 25 goles, la Jornada 4 sumó 26, la Jornada 2 cerró con 21, y las más bajas fueron la Jornada 1 y la Jornada 3, ambas con 19. En pocas palabras: casi no hay fechas “apagadas”, incluso cuando el marcador más repetido vuelve a ser el 1-0.

La Jornada 6 también dejó resultados que explican ese conteo. Hubo una victoria con remontada en el partido de Puebla vs Pumas y un 3-0 por parte del Atlético de San Luis que acomodó sensaciones, pero también varios triunfos por la mínima que sostuvieron el suspenso hasta el final. Y aunque 24 no es el máximo del torneo, sí se mantiene en la zona donde cualquier defensa puede sentirse en alarma: un error se paga, y en muchas canchas se pagó.

Partidos de la Jornada 6 (resultados):



Puebla 2-3 Pumas

2-3 Toluca 1-0 Tijuana

1-0 Atlético de San Luis 3-0 Querétaro

3-0 Pachuca 3-1 Atlas

3-1 Monterrey 1-0 León

1-0 Juárez 1-2 Necaxa

1-2 Chivas 1-0 América

1-0 Cruz Azul 2-1 Tigres

2-1 Santos 1-2 Mazatlán

RESUMEN EXTENDIDO | Puebla vs Pumas | J6 | Clausura 2026 Liga MX

Te puede interesar: Así quedó la tabla del goleo de la Liga BBVA MX tras la Jornada 6 del Clausura 2026