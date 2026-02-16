¿Cuántos goles se anotaron en esta Jornada 6 del Clausura 2026?
La Jornada 6 confirmó que el Clausura 2026 se juega con el acelerador a fondo. Hubo remontadas, marcadores cortos que se repitieron y duelos que movieron la conversación rumbo a la próxima fecha.
En la Liga MX, los fines de semana rara vez se sienten “normales”. Una jornada puede parecer tranquila y, de pronto, aparece una remontada, un clásico con tensión, o un cierre con goles que cambian el ánimo de media tabla. Esta Fecha 6 tuvo un poco de todo: partidos cerrados, golpes de autoridad y un puñado de marcadores que mantuvieron el promedio alto del torneo.
Se anotaron 24 goles en la Jornada 6 del Clausura 2026
En la Jornada 6 se anotaron 24 goles. La cifra confirma un arranque con producción constante y deja al Clausura 2026 con una tendencia ofensiva que se nota desde el primer mes. Además, el dato tiene contexto inmediato, porque el campeonato ya traía jornadas con números similares: la Jornada 5 tuvo 25 goles, la Jornada 4 sumó 26, la Jornada 2 cerró con 21, y las más bajas fueron la Jornada 1 y la Jornada 3, ambas con 19. En pocas palabras: casi no hay fechas “apagadas”, incluso cuando el marcador más repetido vuelve a ser el 1-0.
La Jornada 6 también dejó resultados que explican ese conteo. Hubo una victoria con remontada en el partido de Puebla vs Pumas y un 3-0 por parte del Atlético de San Luis que acomodó sensaciones, pero también varios triunfos por la mínima que sostuvieron el suspenso hasta el final. Y aunque 24 no es el máximo del torneo, sí se mantiene en la zona donde cualquier defensa puede sentirse en alarma: un error se paga, y en muchas canchas se pagó.
Partidos de la Jornada 6 (resultados):
- Puebla 2-3 Pumas
- Toluca 1-0 Tijuana
- Atlético de San Luis 3-0 Querétaro
- Pachuca 3-1 Atlas
- Monterrey 1-0 León
- Juárez 1-2 Necaxa
- Chivas 1-0 América
- Cruz Azul 2-1 Tigres
- Santos 1-2 Mazatlán
