Así va la tabla general de la Liga BBVA MX tras la Jornada 6 del Clausura 2026

La Jornada 6 del Clausura 2026 dejó claro que la parte alta de la tabla comienza a definirse y que la competencia por los primeros puestos involucra a varios protagonistas del torneo. Chivas se mantiene como súper líder en solitario gracias a su paso perfecto, mientras que Cruz Azul, Pumas y Toluca continúan presionando en la zona alta tras sostener un rendimiento constante en el arranque del campeonato.

Guadalajara ha logrado abrir una ventaja importante sobre sus perseguidores de cinco puntos, lo que mantiene abierta la pelea por el liderato. Pachuca y Monterrey también se mantienen en esa zona, consolidando un grupo que comienza a marcar distancia respecto al resto.

En la parte media, la lucha por uno de los boletos para la Liguilla, están equipos como Tigres, América, San Luis y Tijuana se mantienen separados por pocos puntos, lo que provoca constantes cambios aumenta la presión por sumar en cada partido. En contraste, el panorama es complicado para Santos Laguna, que continúa en el fondo tras un inicio adverso y con números que obligan a una reacción inmediata.

Te pude interesar: Chivas se lleva el Clásico Nacional ante América y extiende su racha a seis victorias consecutivas

¡Terminó la Jornada 6! ⚽️ 🔥



Las Chivas continúan con paso perfecto luego de ganar el Clásico Nacional; Cruz Azul no afloja y América está fuera de zona de Liguilla 🏆 pic.twitter.com/OlH69czScD — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) February 16, 2026

¿Cuáles fueron los momentos destacados de la Jornada 6 del Clausura 2026?

En el Clásico Nacional, Chivas se impuso 1-0 a América en el Estadio Akron, Armando “La Hormiga” González marcó al minuto 40 tras un tiro de esquina cobrado por Efraín Álvarez, en un duelo intenso y disputado. Con este resultado, el Guadalajara mantiene paso perfecto con seis victorias en seis partidos y el liderato absoluto, mientras que las Águilas descendieron hasta la décima posición.

Por su parte, Cruz Azul derrotó 2-1 a Tigres de la UANL en el Estadio Cuauhtémoc, confirmando que atraviesa un momento competitivo. Un autogol de Joaquim Pereira abrió el marcador y posteriormente Nico Ibáñez amplió la ventaja. Ángel Correa descontó para los felinos, pero no fue suficiente. La Máquina se quedó con el segundo lugar en solitario, alcanzando 13 puntos y consolidándose como escolta directo del líder.

Te puede interesar: Cruz Azul vence 2-1 a Tigres en la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

En otro duelo lleno de emociones, Puebla cayó 2-3 ante Pumas, los universitarios remontaron un 2-0 adverso y sellaron la victoria con un gol agónico de Juninho al minuto 88, resultado que les permitió mantener el invicto y sostenerse en los primeros puestos de la clasificación.

En otros resultados destacados, Pachuca superó 3-1 a Atlas para seguir escalando posiciones; Monterrey derrotó 1-0 a León con gol de Sergio Canales, aunque sufrió la baja por lesión de Anthony Martial; y Atlético San Luis venció 3-0 a Querétaro en el llamado Clásico de la 57, con otro tanto de Joao Pedro, quien continúa como referente ofensivo.

Lo que nos espera en la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

El encuentro más esperado de la jornada será el duelo entre Cruz Azul y Chivas en el Estadio Cuauhtémoc, un choque directo por la cima en el que La Máquina intentará recortar distancias ante un Guadalajara que llega con paso perfecto y la posibilidad de reafirmar su liderato.

Otro de los partidos a seguir será la visita del América a Puebla, un compromiso en el que las Águilas buscarán recomponer el camino y recuperar posiciones tras un arranque irregular.

Te puede interesar: Mazatlán consigue su primera victoria del partido tras vencer a Santos en el TSM

En Aguascalientes, Necaxa recibirá a Toluca, con los Diablos Rojos buscando mantener su regularidad y seguir firmes dentro de los puestos altos de la clasificación.

La actividad se completará el domingo con un duelo de alto nivel en el Estadio Olímpico Universitario, donde Pumas pondrá en juego su invicto frente a Monterrey, un enfrentamiento clave para medir las aspiraciones de ambos equipos en la pelea por los primeros lugares del Clausura 2026.

