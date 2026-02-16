Así quedó la tabla del goleo de la Liga BBVA MX tras la Jornada 6 del Clausura 2026

Terminó la Jornada 6 del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX y tanto Joao Pedro como Hormiga González se hicieron presentes en el marcador para ayudar a sus respectivos equipos y mantenerse arriba de la tabla de goleo.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: América vs Monterrey se jugará con contingencia ambiental

RESUMEN EXTENDIDO | Puebla vs Pumas | J6 | Clausura 2026 Liga MX

Así va la tabla de goleo del Clausura 2026

Luego de los rumores de su posible partida a Cruz Azul, Joao Pedro se mantuvo en el Atlético de San Luis y contribuyó con un gol en la victoria sobre el Querétaro para mantenerse en la cima de la tabla de goleo del Clausura 2026.

Por su parte, Hormiga González marcó el tanto de la victoria de las Chivas ante el América en el Clásico Nacional y con ello permitió que el Rebaño Sagrado extendiera a seis su racha de victorias en el arranque de este torneo.

Un poco más abajo se encuentra José Paradela de La Máquina que ha marcado cuatro goles, mientras que seis jugadores más están empatados en tres goles, al acecho de los líderes de goleo.

João Pedro en Atlético San Luis|Crédito: MEXSPORT

Tabla de goleo del Clausura 2026

Joao Pedro | Atlético de San Luis - 6 goles

Armando González | Chivas - 5 goles

José Paradela | Cruz Azul - 4 goles

Juninho | Pumas - 3 goles

Facundo Almada | Mazatlán FC - 3 goles

J. Carranza | Necaxa - 3 goles

Lucas Di Yorio | Santos Laguna - 3 goles

Marcelo Flores | Tigres de la UANL - 3 goles

Salomón Rondon | Pachuca - 3 goles

Te puede interesar: Mazatlán consigue su primera victoria del partido tras vencer a Santos en el TSM