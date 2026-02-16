Así quedó la tabla del goleo de la Liga BBVA MX tras la Jornada 6 del Clausura 2026
Concluyó una jornada más del Clausura 2026 y la tabla de goleo se aprieta
Terminó la Jornada 6 del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX y tanto Joao Pedro como Hormiga González se hicieron presentes en el marcador para ayudar a sus respectivos equipos y mantenerse arriba de la tabla de goleo.
Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: América vs Monterrey se jugará con contingencia ambiental
RESUMEN EXTENDIDO | Puebla vs Pumas | J6 | Clausura 2026 Liga MX
Así va la tabla de goleo del Clausura 2026
Luego de los rumores de su posible partida a Cruz Azul, Joao Pedro se mantuvo en el Atlético de San Luis y contribuyó con un gol en la victoria sobre el Querétaro para mantenerse en la cima de la tabla de goleo del Clausura 2026.
Por su parte, Hormiga González marcó el tanto de la victoria de las Chivas ante el América en el Clásico Nacional y con ello permitió que el Rebaño Sagrado extendiera a seis su racha de victorias en el arranque de este torneo.
Un poco más abajo se encuentra José Paradela de La Máquina que ha marcado cuatro goles, mientras que seis jugadores más están empatados en tres goles, al acecho de los líderes de goleo.
Tabla de goleo del Clausura 2026
Joao Pedro | Atlético de San Luis - 6 goles
Armando González | Chivas - 5 goles
José Paradela | Cruz Azul - 4 goles
Juninho | Pumas - 3 goles
Facundo Almada | Mazatlán FC - 3 goles
J. Carranza | Necaxa - 3 goles
Lucas Di Yorio | Santos Laguna - 3 goles
Marcelo Flores | Tigres de la UANL - 3 goles
Salomón Rondon | Pachuca - 3 goles
Te puede interesar: Mazatlán consigue su primera victoria del partido tras vencer a Santos en el TSM