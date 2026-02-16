logo deportes horizontal
LIGA MX SITIO
Breaking News

¡Increíble! El objeto MÁS INESPERADO de Messi que Inter Miami pone en venta

Así quedó la tabla del goleo de la Liga BBVA MX tras la Jornada 6 del Clausura 2026

Concluyó una jornada más del Clausura 2026 y la tabla de goleo se aprieta

Liga BBVA MX Clausura 2026 Guadalajara vs America
Armando Gonzalez celebrates his goal 1-0 of Gaudalajara during the 6th round match between Guadalajara and America as part of the Liga BBVA MX, Torneo Clausura 2026 at Akron Stadium, on February 14, 2026 in Guadalajara, Jalisco, Mexico. |Luis Fernando Toris/Luis Fernando Toris
Notas,
Liga MX

Escrito por: Francisco Fernández

Terminó la Jornada 6 del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX y tanto Joao Pedro como Hormiga González se hicieron presentes en el marcador para ayudar a sus respectivos equipos y mantenerse arriba de la tabla de goleo.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: América vs Monterrey se jugará con contingencia ambiental

RESUMEN EXTENDIDO | Puebla vs Pumas | J6 | Clausura 2026 Liga MX

Así va la tabla de goleo del Clausura 2026

Luego de los rumores de su posible partida a Cruz Azul, Joao Pedro se mantuvo en el Atlético de San Luis y contribuyó con un gol en la victoria sobre el Querétaro para mantenerse en la cima de la tabla de goleo del Clausura 2026.

Por su parte, Hormiga González marcó el tanto de la victoria de las Chivas ante el América en el Clásico Nacional y con ello permitió que el Rebaño Sagrado extendiera a seis su racha de victorias en el arranque de este torneo.

Un poco más abajo se encuentra José Paradela de La Máquina que ha marcado cuatro goles, mientras que seis jugadores más están empatados en tres goles, al acecho de los líderes de goleo.

Joao Pedro
João Pedro en Atlético San Luis|Crédito: MEXSPORT

Tabla de goleo del Clausura 2026

Joao Pedro | Atlético de San Luis - 6 goles
Armando González | Chivas - 5 goles
José Paradela | Cruz Azul - 4 goles
Juninho | Pumas - 3 goles
Facundo Almada | Mazatlán FC - 3 goles
J. Carranza | Necaxa - 3 goles
Lucas Di Yorio | Santos Laguna - 3 goles
Marcelo Flores | Tigres de la UANL - 3 goles
Salomón Rondon | Pachuca - 3 goles

Te puede interesar: Mazatlán consigue su primera victoria del partido tras vencer a Santos en el TSM