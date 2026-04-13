¡Candidato al Puskas! El GOLAZO de rabona desde fuera del área que le está dando la vuelta al mundo: VIDEO

Driss El Jabali anotó el que podría ser un serio candidato para llevarse el Premio Puskas del 2026 tras convertir un golazo de rabona desde fuera del área que ya le está dando la vuelta al mundo por su plasticidad y atrevimiento frente al marco rival.

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El golazo de rabona desde fuera del área

Driss El Jabali marcó un impresionante gol de rabona durante el partido entre su equipo, el Maghreb Fez, y el Wydad AC Casablanca por la Jornada 12 de la Botola Pro, la Primera División de Marruecos.

El Jabali recibió un pase retrasado de Brika y desde fuera del área se atrevió a pegarle al balón de rabona mandando el esférico con gran potencia al fondo de las redes dejando sin posibilidades al guardameta rival.

ليس ذكاء اصطناعي... ما تشاهده حقيقة!!!!!!!!!



هدف تاريخي من المغربي إدريس الجبلي ♥️🤯🇲🇦 pic.twitter.com/8aYt60SqIJ — عمرو (@bt3) April 12, 2026

No solo se trató de un espectacular tanto que bien podría ser considerado como uno de los 10 mejores del año y fácilmente nominado para el Premio Puskas de la FIFA, sino que además se trató del tanto de la victoria para su equipo que escaló hasta la primera posición de la Primera División Marroquí gracias a los tres puntos.

Lo más impresionante es que El Jabali ni siquiera es un delantero centro letal, de quien se podría esperar tan técnica jugada, sino que es defensa central del equipo y el tanto de este día recién fue el segundo desde que llegó al Maghreb Fez, además de que no había completado más de cinco minutos de partido en lo que va del año, por lo que con su tanto sorprendió a los rivales y hasta a sus propios compañeros.

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