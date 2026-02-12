ÚLTIMA HORA: Durante el primer semestre del 2026, la liga cambiara el formato del torneo y quitará los empates, los partidos se definirán por penales

A partir de la temporada corta de 2026, la J1 League de Japón implementará un formato excepcional en el que los partidos no podrán terminar empatados. La medida forma parte de un torneo de transición que se disputará entre febrero y junio, previo al cambio definitivo del calendario competitivo hacia el modelo europeo, previsto para iniciar en agosto del mismo año.

El ajuste modifica uno de los elementos tradicionales del sistema de liga, ya que todos los encuentros deberán tener un ganador. En caso de igualdad tras los 90 minutos reglamentarios, los equipos definirán el resultado mediante una tanda de penales, lo que impactará directamente en la forma de asignar los puntos en la tabla general.

Según lo informado por la organización, el objetivo es utilizar este periodo como una etapa de adaptación dentro del proceso de reestructuración del calendario, además de introducir un formato distinto durante esta competencia especial, correspondiente a una temporada conmemorativa dentro del fútbol japonés.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: El ‘Cabecita’ Rodríguez rescinde contrato en la MLS y está a punto de firmar con un equipo GRANDE

¿Cómo será el nuevo formato sin empates?

El sistema establece que los equipos que ganen durante el tiempo reglamentario recibirán tres puntos, manteniendo el criterio habitual del futbol. Si el partido termina igualado, se jugará una tanda de penales inmediata para definir al ganador.

El equipo que se imponga desde los once pasos sumará dos puntos, mientras que el perdedor obtendrá una unidad. Los clubes que pierdan en los 90 minutos no sumarán puntos.

Te puede interesar: OFICIAL: Rayados de Monterrey, sin entrenador para la Jornada 6 del Clausura 2026

¿Cómo otras ligas han intentado este tipo de formatos?

A lo largo de las últimas décadas, distintos torneos han probado sistemas similares con el objetivo de evitar los empates en fase regular. La Major League Soccerv (MLS), en sus primeras temporadas durante la década de los noventa, utilizó un sistema de definición directa tras la igualdad en el marcador, mientras que en Argentina se implementó un esquema comparable en un torneo oficial a finales de los años ochenta.

En la mayoría de los casos, estas experiencias fueron temporales y posteriormente se regresó al formato tradicional con empates y reparto de puntos estándar. El modelo adoptado por la J1 League se presenta como una medida experimental dentro de un contexto especial en la reorganización del calendario competitivo.

Te puede interesar: ¡ÚLTIMA HORA! Marcelo Flores queda inhabilitado para jugar por México