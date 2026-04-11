¡SE CAE A PEDAZOS! Liverpool anuncia la salida de otra leyenda

El Liverpool se prepara para despedir a uno de los nombres que marcó la gran etapa de éxito en los últimos tiempo. Se trata de Andy Robertson al anunciar que dejará el club a finalizar la temporada, para cerrar así un ciclo de casi una década en los que defendió la banda izquierda de los Reds.

El anuncio fue a través de un video que el equipo compartió en redes sociales, donde se oficializó que el lateral escocés concluirá su vínculo contractual y se marchará como agente libre. Su salida representa mucho más que un simple movimiento en la plantilla, ya que simboliza el final de una generación que llevó al club inglés a lo más alto del futbol europeo.

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We can confirm Andy Robertson will bring his Reds career to an end at the conclusion of the current season.



He will do so as a Liverpool legend ❤️ — Liverpool FC (@LFC) April 9, 2026

Robertson se va como una leyenda del Liverpool

Desde su llegada en 2017 procedente del Hull City, el carrilero se convirtió en una figura de la institución de Anfield. Su intensidad, recorrido y capacidad para sumarse al ataque lo posicionaron rápidamente como uno de los laterales más influyentes del mundo. Durante su paso por el club disputó más de 300 partidos oficiales, anotó 13 goles y entregó 60 asistencias, números que reflejan su peso en el funcionamiento ofensivo del equipo.

Durante varios años fue considerado uno de los mejores en su posición, destacando por su regularidad. Sin embargo, en las últimas temporadas su protagonismo comenzó a reducirse en medio de una renovación generacional dentro del plantel, situación que terminó por encaminar su salida.

El adiós de Robertson se suma al de Mohamed Salah como los jugadores históricos que dejaron su huella en el Liverpool. Su legado no solo se mide en estadísticas, sino en su participación dentro de un equipo que conquistó títulos importantes y se consolidó como uno de los más competitivos del continente.

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