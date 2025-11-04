EA Sports FC 26 o Pokémon: Z-A; ¿qué videojuego tiene más ventas en uno de los mercados más grandes del mundo?

El 2025 trajo consigo dos de los lanzamientos más importantes para los amantes de los videojuegos, mismos que disfrutaron de estos en el cierre del año. El EA Sports FC 26 y el Pokémon: Z-A han dado mucho de qué hablar hasta ahora; sin embargo, ¿te has preguntado quién de los dos tiene más ventas al cierre del 2025?

Como sabes, el EA Sports FC 26 es un juego clásico para los amantes del futbol en México y el resto del mundo, mientras que Pokémon: Z-A se trata de una apuesta en la que se espera atraer a la nueva comunidad a través de estos seres. ¿Quién de los dos generó más ventas en uno de los mercados más importantes del mundo?

EA Sports FC 2026 vs Pokémon: Z-A, ¿quién tiene más ventas en Reino Unido?

De acuerdo con información del portal GfK, en la última semana fue el EA Sports FC 26 quien finalmente destronó a Pokémon: Z-A, por lo que, en los últimos días, se convirtió en el líder de ventas del Reino Unido, uno de los mercados más importantes que existen en el mundo actualmente.

Cabe mencionar que, durante mucho tiempo, el EA Sports FC 26 lideró las ventas en varios mercados a nivel mundial; sin embargo, con la llegada de Pokémon: Z-A perdió el Reino Unido durante varios días, hecho que logró recuperar de acuerdo con la actualización de la última semana.

Cabe mencionar que la llegada del EA Sports FC 26 generó muchas expectativas gracias a los avances que mostró, así como a las nuevas actualizaciones que generó. Ante ello, expertos en videojuegos revelan que este es, posiblemente, uno de los mejores que la franquicia ha lanzado en los últimos años.

¿Por qué la Liga BBVA MX no está en el EA Sports FC 26?

Durante mucho tiempo se habló de la posibilidad de que la Liga BBVA MX estuviera en el EA Sports FC 2026, algo que emocionó a los fans; sin embargo, los acuerdos comerciales que el futbol mexicano tiene con otros videojuego deportivo impidió su participación en el otrora conocido como FIFA.