Chun-Li llega a FATAL FURY: City of the Wolves este invierno y expande el histórico crossover con Street Fighter

La espera terminó: Chun-Li, una de las figuras más emblemáticas de Street Fighter, hará su debut oficial este invierno en FATAL FURY: City of the Wolves. SNK presentó hoy el tráiler completo del personaje, confirmando que la “Dama de las Piernas Asesinas” formará parte del Pase de Temporada 1, marcando otro capítulo en el histórico crossover entre Fatal Fury y Street Fighter.

Te puede interesar: Los 5 videojuegos de terror que debes jugar este fin de semana si quieres un buen susto

La llegada de Chun-Li continúa fortaleciendo este intercambio sin precedentes entre las franquicias, iniciado cuando Ken Masters se unió al juego el pasado 4 de agosto. Su aparición se suma a la colaboración anterior en Street Fighter 6, donde Terry Bogard y Mai Shiranui también se integraron al elenco, convirtiendo este cruce en uno de los más celebrados por la comunidad de juegos de pelea.

Prepárate para recorrer el nuevo Fatal Futy: City of The Wolves | AZE Review

En esta nueva entrega, Chun-Li llega a South Town como una agente veterana en una misión especial relacionada con el resurgimiento de un infame sindicato criminal. Su estilo de combate, tan elegante como letal, se mantiene fiel a sus raíces, destacando su velocidad, precisión y dominio del kung fu. Interpretada por Jennie Kwan en inglés y Fumiko Orikasa en japonés, la luchadora mantiene toda la esencia que la ha convertido en un ícono global.

Los jugadores también podrán seleccionar su atuendo clásico chino, inspirado en el Atuendo 2 de Street Fighter 6, disponible como traje alternativo dentro del DLC. Además, Chun-Li contará con contenido especial adicional en dos modos distintos:

Arcade , donde su historia la lleva a investigar los rumores de Shadaloo en South Town.

, donde su historia la lleva a investigar los rumores de Shadaloo en South Town. EOST, un modo RPG narrativo donde es invitada a compartir su conocimiento de kung fu con los habitantes de la ciudad.

Te puede interesar: ¿Cuál es el videojuego más vendido en la historia de Nintendo Switch?

Chun-Li será el cuarto personaje DLC del Pase de Temporada 1, junto a Andy Bogard, Ken Masters y Joe Higashi, todos ya disponibles. Cabe destacar que FATAL FURY: City of the Wolves solo se vende en formato Special Edition, e incluye de forma exclusiva este Pase de Temporada 1, sin planes de distribuir el juego base por separado.

Con Chun-Li lista para entrar a la arena, la batalla entre mundos sigue creciendo, y los fans encontrarán en este crossover una de las colaboraciones más emocionantes en la historia del género. ¿Estás listo para enfrentar su temible Hyakuretsukyaku en South Town?