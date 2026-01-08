Aarón Mejía tendría este sueldo de locura en su llegada al América: muchos lo quisieran

Durante esta última semana, América anunció de forma oficial a su tercer refuerzo y se trata de Aarón Mejía, lateral derecho que pertenece a Xolos de Tijuana. El joven defensor de 24 años llegó al Nido de Coapa para pelear por un puesto en la banda derecha , zona que ya tenía competencia interna. Si bien no llega para ser titular, el canterano de Dorados de Sinaloa tendrá un jugoso sueldo mientras defiende la camiseta de las Águilas.

Este sería el sueldo de Aarón Mejía en el América

Reportes mencionan que Mejía gozaba de un salario aproximado de 5 millones de pesos al año, es decir, alrededor de 280 mil dólares anuales en Tijuana. Lo cierto es que el América respetaría esta cifra, pues el jugador mexicano llegó mediante un préstamo con opción de compra . No obstante, su salario dependerá de su nivel dentro del terreno de juego, ya que si logra destacar y la directiva compra su pase de forma definitiva, sus ingresos podrían aumentar considerablemente.

Aaron Mejía ganará 5 millones de pesos al año|Crédito: @ClubAmerica / X

Mejía tendrá una difícil tarea a lo largo del Clausura 2026, ya que deberá competir de forma directa con Kevin Álvarez por un lugar en el sector derecho. Además, es probable que André Jardine cuente con el regreso de Dagoberto Espinoza para la etapa final del torneo, jugador que sufrió una rotura de ligamento cruzado en septiembre de 2025 y que está atravesando su recuperación.

Quién es Aarón Mejía, el nuevo fichaje del América

Mejía nació en Sinaloa y tiene 24 años de edad. Si bien es cierto que juega como lateral derecho, también ha tenido experiencia jugando como defensor central, un perfil similar al de Israel Reyes. Se formó en la cantera de Dorados y su primera experiencia en el futbol mexicano fue en la Liga Expansión. Posteriormente, arribó a Tijuana para tener su primera experiencia en la Liga BBVA MX.

Cabe destacar que Aarón cuenta con un perfil más defensivo, destacándose por su buen posicionamiento y su gran juego aéreo gracias a su estatura, pues mide 1,78 metros, una altura más que aceptable para un lateral.

Los tres refuerzos que cerró el América para el Clausura 2026

Además de Aaron Mejía, la directiva de las Águilas concretaron otros dos fichajes para afrontar el Clausura 2026: el primero de ellos fue Rodrigo Dourado, pivote brasileño que arribó a Coapa proveniente de Atlético San Luis. Posteriormente, América oficializó el fichaje de Fernando Tapia, portero mexicano que formaba parte de la plantilla de Tigres y que ya tuvo un paso anterior por el combinado azulcrema.