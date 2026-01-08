Este sería el once titular de Chivas vs Pachuca para la Jornada 1 del Clausura 2026

Este fin de semana arranca el torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX y el duelo más atractivo de la Jornada 1 será el enfrentamiento entre las Chivas y el Pachuca en la cancha del Estadio Akron de Guadalajara que tendrán varios atractivos como el primer enfrentamiento de Alan Mozo contra su exequipo.

Las probables alineaciones de Chivas y Pachuca para su juego de la Jornada 1

Chivas y Pachuca han incorporado a varios elementos para competir en el Clausura 2026 buscando conquistar el título de la Liga BBVA MX; sin embargo, no todos sus refuerzos podrán estar presentes para este compromiso.

En el caso del Rebaño sagrado, Brian Gutiérrez y Ángel Sepúlveda, refuerzos del mercado invernal, se han entrenado con el equipo titular, por lo que lucen como los posibles elegidos para formar parte del XI que arrancará ante los Tuzos.

En cuanto a los Tuzos, Alan Mozo también podría ser considerado por Solari para disputar el partido ante sus excompañeros del Guadalajara, ya que el jugador ha entrenado al parejo y se perfila para tener minutos con el Pachuca.

Posibles alineaciones: Chivas vs Pachuca

Chivas:



Tala Rangel

Richard Ledezma

Diego Campillo

Miguel Tapias

Luis Romo

Bryan González

Brian Gutiérrez

Omar Govea

Piojo Alvarado

Efraín Álvarez

Ángel Sepúlveda

Pachuca:



Carlos Moreno

Alan Mozo

Sergio Barreto

Eduardo Bauermann

Brian García

Elías Montiel

Alan Bautista

Kenedy

Oussama Idrissi

Salomón Rondón

Enner Valencia

