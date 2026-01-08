Este sería el once titular de Chivas vs Pachuca para la Jornada 1 del Clausura 2026
Comienza la actividad del Clausura 2026 y el duelo entre Chivas vs Pachuca luce como uno de los más atractivos
Este fin de semana arranca el torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX y el duelo más atractivo de la Jornada 1 será el enfrentamiento entre las Chivas y el Pachuca en la cancha del Estadio Akron de Guadalajara que tendrán varios atractivos como el primer enfrentamiento de Alan Mozo contra su exequipo.
Las probables alineaciones de Chivas y Pachuca para su juego de la Jornada 1
Chivas y Pachuca han incorporado a varios elementos para competir en el Clausura 2026 buscando conquistar el título de la Liga BBVA MX; sin embargo, no todos sus refuerzos podrán estar presentes para este compromiso.
En el caso del Rebaño sagrado, Brian Gutiérrez y Ángel Sepúlveda, refuerzos del mercado invernal, se han entrenado con el equipo titular, por lo que lucen como los posibles elegidos para formar parte del XI que arrancará ante los Tuzos.
En cuanto a los Tuzos, Alan Mozo también podría ser considerado por Solari para disputar el partido ante sus excompañeros del Guadalajara, ya que el jugador ha entrenado al parejo y se perfila para tener minutos con el Pachuca.
🇦🇹 ¡Nos vemos en 2 días, ChivaHermanos! 😍#MuchoChivas 🐐 pic.twitter.com/wbhKQrpcBb— CHIVAS (@Chivas) January 8, 2026
Posibles alineaciones: Chivas vs Pachuca
Chivas:
- Tala Rangel
- Richard Ledezma
- Diego Campillo
- Miguel Tapias
- Luis Romo
- Bryan González
- Brian Gutiérrez
- Omar Govea
- Piojo Alvarado
- Efraín Álvarez
- Ángel Sepúlveda
Pachuca:
- Carlos Moreno
- Alan Mozo
- Sergio Barreto
- Eduardo Bauermann
- Brian García
- Elías Montiel
- Alan Bautista
- Kenedy
- Oussama Idrissi
- Salomón Rondón
- Enner Valencia
