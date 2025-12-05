CONFIRMADO: México y Sudáfrica harán historia al inaugurar la Copa del Mundo de la FIFA 2026

Las selecciones de México y Sudáfrica volverán en un encuentro para abrir un Mundial, repitiendo un duelo que ya se vivió en 2010. El partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 tendrá un sabor especial: será la primera vez en la historia que se repite un mismo enfrentamiento en un debut mundialista.

Javier Aguirre comienza su planeación con la Selección Mexicana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 aunque tiene una gran incógnita

El próximo 11 de junio de 2026, el Estadio de la Ciudad de México será testigo del choque entre la Selección Mexicana y Sudáfrica en el arranque del torneo. El conjunto azteca, como anfitrión, encabezará el Grupo A y tendrá la responsabilidad de abrir la justa, tal como ocurrió hace 16 años en Johannesburgo, cuando ambas selecciones inauguraron el Mundial de 2010.

En aquella ocasión, el duelo se disputó en el Soccer City Stadium ante más de 84 mil aficionados. El marcador final fue 1-1, resultado que dejó emociones encontradas para los dos equipos.

¿Quiénes anotaron los goles en el Mundial 2010?

El partido inaugural de Sudáfrica 2010 quedó marcado por un auténtico golazo. Al minuto 55, Siphiwe Tshabalala abrió el marcador con un zurdazo potente que se incrustó en el ángulo, desatando la euforia de todo el país anfitrión. Fue un tanto que rápidamente se convirtió en uno de los más recordados de aquella Copa del Mundo.

México reaccionó y, tras insistir en ataque, logró empatar al minuto 79. Rafael Márquez, capitán de la Selección Mexicana, aprovechó un balón dentro del área para definir con calma y silenciar momentáneamente el Soccer City. El 1-1 fue definitivo y dejó a ambos equipos con un punto en su debut.

Ahora, la historia vuelve a poner frente a frente a estas dos selecciones en un estreno mundialista. México buscará cambiar la narrativa y conseguir un triunfo que nunca ha logrado en partidos inaugurales. Sudáfrica, por su parte, intentará repetir la sorpresa y complicar al anfitrión en su propia casa.

La coincidencia es única: México vs Sudáfrica, el mismo duelo, dos inauguraciones, dos continentes distintos y una historia que esperemos que no se repita en el resultado y que los aztecas se lleven los tres puntos.

