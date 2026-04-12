17 equipos con vida a tres fechas del final del Clausura 2026 ¿Paridad?

Está por cerrar la Jornada 14 con los duelos dominicales entre Pumas vs. Mazatlán y Toluca vs. Atlético de San Luis en el Clausura 2026 de la Liga MX. Sin embargo, más allá de los resultados en Ciudad Universitaria o en el Nemesio Díez, la estadística arroja una realidad que reabre el debate eterno en el futbol azteca: ¿Es nuestro torneo un ejemplo de competitividad extrema?

Tigres golea 4-1 a Chivas en un partido de alarido | Jornada 14 CL 2026

A falta de solo tres fechas para que concluya la fase regular, la tabla general presenta un escenario casi surrealista. De los 18 equipos que integran el circuito, solamente uno se encuentra matemáticamente eliminado: Santos Laguna. Los Guerreros, con apenas 9 unidades, son los únicos que ya pueden dar por terminado su semestre, observando cómo el resto del pelotón sigue con vida en la lucha por la Liguilla.

Mazatlán, Puebla o Atlético de San Luis con esperanzas de clasificar a la Liguilla

El punto de referencia para esta situación es el Atlas, que ocupa la octava posición con 19 unidades. Esta cifra marca la frontera de la clasificación, pero también deja una ventana abierta para equipos que, en cualquier otra liga del mundo, estarían planeando sus vacaciones.

Incluso si Mazatlán (11 puntos) o Atlético de San Luis (14 puntos) sufren derrotas este domingo, las matemáticas seguirán permitiéndoles soñar con el milagro. Con 9 puntos aún por disputarse después de esta jornada, la brecha técnica es tan corta que el último lugar (exceptuando a Santos) aún puede aspirar a desplazar a quienes hoy están en puestos de Liguilla.

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¿La Liga BBVA MX es de las más competitivas?

Los defensores del sistema argumentan que la Liga BBVA MX es una de las más equilibradas del continente. Aquí, cualquiera le gana a cualquiera, y el hecho de que 17 equipos lleguen vivos a la recta final garantiza que casi todos los partidos de las últimas jornadas tengan algo en juego, manteniendo los niveles de audiencia y taquilla.

La crítica apunta a que el sistema de competencia premia la irregularidad. Que un equipo con un rendimiento pobre durante cuatro meses tenga la posibilidad de ser campeón faltando tres partidos es, para muchos, un insulto a la excelencia deportiva.

