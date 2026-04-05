¿Se retrasa? Tormenta de Arena en el Corona previo al Santos vs América

El partido de la Jornada 13 entre Santos y América estuvo amenazado y la advertencia sigue latente, por una tormenta de arena que azotó el Estadio Corona esta noche en el marco del encuentro del Clausura 2026 de la Liga MX.

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Santos ante América es uno de los partidos que se celebran en esta fecha del torneo regular, y América urgentemente necesita los puntos y cerrar de gran forma para meterse a Liguilla en tanto que Santos con muchos problemas quieren terminar bien el torneo y comenzar ya la planeación del Apertura 2026 de la Liga MX.

En tanto los equipos se alistaban para alcanzar esos objetivos, el partido de la fecha 13 preocupó a ambas escuadras y a la propia Liga MX, pues la zona del Estadio Corona y el propio estadio estuvieron por momentos bajo una densa capa de arena que se apreciaba desde diferentes sitios y puntos de la zona de la Laguna.

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En fotos de la previa de este partido Santos vs América, se apreciaba a la distancia la arena en el ambiente, lo que por protocolos debe seguir un procedimiento para salvaguardar la salud de jugadores y aficionados.

En otras postales de ese partido, se ven las lámparas del estadio que no logran alumbrar con toda la claridad por la arena en el aire.