¿Se retrasa? Tormenta de Arena en el Corona previo al Santos vs América
Una tormenta de arena ocurrida en la zona del Estadio Corona, puso en predicamente el partido de Santos ante América; protección civil y los equipos se mantienen al pendiente de la situación.
El partido de la Jornada 13 entre Santos y América estuvo amenazado y la advertencia sigue latente, por una tormenta de arena que azotó el Estadio Corona esta noche en el marco del encuentro del Clausura 2026 de la Liga MX.
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Santos ante América es uno de los partidos que se celebran en esta fecha del torneo regular, y América urgentemente necesita los puntos y cerrar de gran forma para meterse a Liguilla en tanto que Santos con muchos problemas quieren terminar bien el torneo y comenzar ya la planeación del Apertura 2026 de la Liga MX.
En tanto los equipos se alistaban para alcanzar esos objetivos, el partido de la fecha 13 preocupó a ambas escuadras y a la propia Liga MX, pues la zona del Estadio Corona y el propio estadio estuvieron por momentos bajo una densa capa de arena que se apreciaba desde diferentes sitios y puntos de la zona de la Laguna.
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En fotos de la previa de este partido Santos vs América, se apreciaba a la distancia la arena en el ambiente, lo que por protocolos debe seguir un procedimiento para salvaguardar la salud de jugadores y aficionados.
En otras postales de ese partido, se ven las lámparas del estadio que no logran alumbrar con toda la claridad por la arena en el aire.