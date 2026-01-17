Seattle Seahawks vs San Francisco 49ers; Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY sábado 16 de enero, Ronda Divisional de la temporada 2026 de la NFL, marcador online
Sigue en vivo el resultado del compromiso entre Seattle y San Francisco desde Lumen Field que definirá al rival del partido entre Chicago Bears y Los Angeles Rams.
Duelazo desde uno de los estadios más ruidosos de toda la NFL, Lumen Field. La casa de los Seattle Seahaks se viste de gala para recibir a los San Francisco 49ers en un compromiso que pinta espectacular. Block Purdy y compañía ya saben lo que es ganar de visita y más aún, saben lo que es eliminar al campeón tras su victoria en Philadelphia ante Eagles en la ronda de comodines. Por otro lado, Seattle llega descansado y tratará de acabar con el cuento de hadas en el que llegan los de la bahía californiana.
