Seattle Seahawks vs San Francisco 49ers; Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY sábado 16 de enero, Ronda Divisional de la temporada 2026 de la NFL, marcador online

Duelazo desde uno de los estadios más ruidosos de toda la NFL, Lumen Field. La casa de los Seattle Seahaks se viste de gala para recibir a los San Francisco 49ers en un compromiso que pinta espectacular. Block Purdy y compañía ya saben lo que es ganar de visita y más aún, saben lo que es eliminar al campeón tras su victoria en Philadelphia ante Eagles en la ronda de comodines. Por otro lado, Seattle llega descansado y tratará de acabar con el cuento de hadas en el que llegan los de la bahía californiana.

