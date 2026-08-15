Pocos lo saben, pero él es el futbolista con más títulos en la historia de Chivas

La historia de Chivas es una de las más ricas y nutridas que existen en la primera división del futbol mexicano, por lo que es considerado una de las escuadras más grandes de México, en parte, por la calidad de futbolistas que han pasado por el Rebaño a lo largo de las décadas.

Resumen Tigres 1-1 Chivas| Jornada 5, Apertura 2024

Y si bien existen nombre rimbombantes que acaparan las principales mesas de debates históricas, muy pocas veces se habla del jugador con más títulos en la historia de las Chivas del Guadalajara, un apartado que comparten dos elementos que se han vuelto trascendentales en la historia del club.

¿Quiénes son los jugadores con más títulos en la historia de Chivas?

Si bien nombres como Salvador Reyes, Benjamín Galindo y Adolfo Bautista siempre son nombrados como auténticas leyendas de Chivas, la realidad es que el conjunto rojiblanco tiene en José Villegas y Sabás Ponce a los futbolistas con más títulos en la historia de la institución tapatía.

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José, el Jamaicón Villegas, se desempeñó como un lateral izquierdo que, además de tener una velocidad increíble, era imponente en el mano a mano. Sabás Ponce, por su parte, destacaba por la forma en cómo orquestada el centro del campo a través de su distribución con el balón en los pies.

De hecho, los dos formaron parte de la época del “Campeonísimo” durante la década de los 50’s y 60’s, años en donde Chivas se convirtió en el equipo más importante de México. Por tal motivo, los dos comparten el récord de ser los jugadores con más campeonatos oficiales al sumar un total de 18 títulos.

¿Cuáles fueron los títulos que Villegas y Ponce registraron con Chivas?

De estos 18 títulos oficiales, tanto Villegas como Ponce formaron parte de ocho campeonatos de primera división, mismos de los cuales la mayoría se fueron en la década de los 60’s. Además, también registraron dos Copas México, una Copa de Campeones de la Concacaf y, finalmente, siete Campeón de Campeones.