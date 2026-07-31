¿Hay interés del Real Madrid en Gilberto Mora? Todo lo que se sabe

Gilberto Mora es el jugador más caro de la Liga BBVA MX y uno de los que tienen mayor proyección tras su aparición con la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. En los últimos meses, varios clubes europeos han sido relacionados con el mediocampista de Xolos de Tijuana. Entre ellos aparece el Real Madrid, aunque la historia detrás de ese vínculo se remonta a varios años.

El tema volvió a tomar fuerza después de que Javier Enrique Camacho, actual portero del Atlante y excompañero de Mora —el Sub-18 más valioso— en las fuerzas básicas de Xolos, contara algo inédito. El guardameta reveló que ambos estuvieron muy cerca de entrenar con las categorías inferiores del Real Madrid, aunque el proyecto nunca pudo concretarse por la pandemia de Covid-19.

Gilberto Mora tendrá nuevo compañero en Xolos de Tijuana|Crédito: @Xolos / X

Gilberto Mora estuvo cerca del Real Madrid

Camacho explicó que la oportunidad de Gil Mora con el Real Madrid surgió tras disputar varios torneos internacionales con las categorías menores de Xolos. Según relató, el interés del club español era real y el proceso ya estaba avanzado antes de la emergencia sanitaria.

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El portero aseguró que ambos ya tenían listos los pasaportes y la documentación para viajar a España para jugar con el Real Madrid. Sin embargo, la suspensión de actividades por la pandemia impidió que el viaje se realizara. Desde entonces, el acercamiento nunca volvió a retomarse.

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Qué equipos siguen a Gilberto Mora en Europa

Actualmente, el nombre de Gilberto Mora continúa en la órbita de varios equipos europeos. De acuerdo con distintos reportes, Borussia Dortmund y Benfica son los clubes que han dado los pasos más concretos para seguir su evolución. También han sido vinculados Arsenal, Liverpool, Barcelona, Chelsea, Manchester United y Napoli.

Respecto al Real Madrid, no existen reportes sobre negociaciones actuales para incorporar a Gil Morita. El interés confirmado corresponde a la oportunidad que surgió antes de la pandemia, cuando el jugador todavía formaba parte de las fuerzas básicas de Xolos. De hecho, en los últimos tiempos hasta hubo rumores de interés del Barcelona.

Gilberto Mora tendrá 21 años en 2030|Crédito: @Xolos / X

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Gilberto Mora habló sobre su futuro

El propio Gilberto Mora aseguró recientemente que no ha recibido información sobre un posible traspaso al futbol europeo. El mediocampista de 17 años explicó que deja ese tema en manos de su representante. Sostuvo que, por ahora, está concentrado en seguir creciendo dentro de la cancha mientras espera que una oportunidad pueda presentarse en el futuro.

