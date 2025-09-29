Sebastián Cáceres envió recadito a Pumas post triunfo del América

El primer tiempo del partido entre el América y los Pumas terminó con marcador favorable para estos últimos (0-1), gracias a un gol de Jorge Ruvalcaba, derivado de un resbalón del defensor central de las águilas, Sebastián Cáceres, quien habló ante los micrófonos y las cámaras al terminar el encuentro.

“Lo dijimos cuando entramos al vestuario (al descanso), que estábamos tranquilos, que sabíamos que estábamos jugando mejor, que la única ocasión que tuvieron fue esa, algo circunstancial, porque yo me resbalo, pero porque ellos no habían generado nada y gracias a Dios se dio al segundo tiempo”, dijo.

Cáceres, siempre confió en sus compañeros

Para el zaguero uruguayo, lo abultado del marcador final (4-1) tuvo un mejor sabor por haber dado la vuelta y por la sensación de superioridad con la que finalizaron los primeros 45 minutos a pesar de que la pizarra no lo indicaba así.

“Era cuestión de seguir trabajando y seguir insistiendo en lo que habíamos hecho en el primer tiempo y que lo hicimos hasta mejor en el segundo obviamente porque fuimos más contundentes y creo fue increíble por la diferencia en el marcador fue amplia y más después de empezar de esa manera”, expuso.

Pese a su error cerca del inicio del cotejo, la circulación de balón del conjunto emplumado siguió pasando por sus pies y ello fue interpretado por el seleccionado charrúa como un voto de confianza de sus compañeros y entrenador.

“Para mí, es increíble que te respalden así, que sigan confiando en ti, porque a veces pasa que te equivocas y no te la pasen porque dejan de confiar en uno pero no fue así y creo que tengo grandísimos compañeros y que lo bueno de esto es que, gracias al trabajo de todo el equipo, la conclusión de la historia cambió los hechos. Si hubiéramos perdido, obviamente sería todo distinto, pero, con una victoria, se tiene otro significado”, finalizó.

