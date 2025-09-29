ÚLTIMA HORA: Muere leyenda del futbol mexicano, ex de Cruz Azul, Chivas, América y Selección Mexicana

El futbol mexicano se viste de luto tras confirmarse el fallecimiento de Javier Sánchez Galindo a los 66 años de edad. El exfutbolista dejó una huella imborrable en la historia del balompié nacional, siendo figura en tres de los clubes más grandes del país: Cruz Azul, Chivas y América, además de representar con orgullo a la Selección Mexicana en la década de los ochenta.

¿Cuándo debutó Sánchez Galindo con Cruz Azul?

Originario de la Ciudad de México, Sánchez Galindo se destacó como defensor central por su fortaleza física, liderazgo y entrega en la cancha. Debutó con Cruz Azul en 1967, donde rápidamente se ganó la titularidad y fue parte del equipo que conquistó el tricampeonato en las temporadas 1971-72, 1972-73 y 1973-74, además del tricampeonato de la Copa de Campeones en 1969, 1970 y 1971. Su solidez defensiva lo llevó a ser considerado uno de los mejores zagueros de su generación.

Posteriormente, defendió los colores de Chivas y América, siendo uno de los pocos jugadores que logró vestir las camisetas de los tres grandes del futbol mexicano. En cada club dejó una marca de profesionalismo y respeto, ganándose el cariño de las aficiones rivales por su estilo aguerrido y su compromiso con el juego limpio.

También te puede interesar:



Con la Selección Mexicana, Sánchez Galindo participó en eliminatorias mundialistas y torneos internacionales, consolidándose como un referente defensivo en una época de transición para el conjunto azteca. Su legado como seleccionado nacional es recordado por su entrega y liderazgo dentro y fuera del campo.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por familiares y por la Federación Mexicana de Futbol, quienes expresaron sus condolencias a través de redes sociales. Diversas figuras del futbol, excompañeros y clubes han manifestado su pesar por la partida de un hombre que dedicó su vida al deporte.

Desde Azteca Deportes, nos unimos al dolor de la familia Sánchez Galindo y de toda la comunidad futbolística. Javier no solo fue un gran jugador, sino también un ejemplo de humildad, disciplina y amor por el fútbol.

Descanse en paz, Javier Sánchez Galindo.

