¡Córdova rompe el silencio! Busca revancha

Sebastián Córdova admitió que su llegada al Toluca para este Clausura 2026 representa una “revancha”, luego de romper el silencio sobre su salida de los Tigres en medio de la polémica.

Tras dejar de ser considerado por el conjunto de la UANL durante el último torneo, ahora el futbolista mexicano busca retomar su mejor versión en el vigente bicampeón de la LIGA BBVA MX.

“Estoy feliz de llegar a este gran club, que en el último año hicieron muy bien las cosas; respecto a Tigres, son cosas de fútbol, opiniones y cosas que deciden otras gentes, pero yo siempre he estado al 100 y dispuesto para mi equipo, como debe de ser”, comentó el mediocampista en conferencia de prensa.

Una salida con gusto a poco

Córdova tuvo momentos importantes con el equipo de la “U” de Nuevo León, en especial en el título del Clausura 2023, sin embargo acabó con apenas 147 minutos disputados durante su último certamen con estos colores.

“(Ahora) es una gran oportunidad, una revancha y quiero que este año sea muy bueno para despuntar, seguir ganando títulos y conseguir muchas cosas”, admitió.

Busca ser como Alexis Vega

‘Sebas’, quien ya debutó con los Diablos Rojos este semestre, ha entrado de cambio en los partidos de las primeras fechas contra Santos Laguna y justamente en la visita ante los Tigres.

El jugador mexicano de 28 años de edad, aseguró que va a “pesar” la ausencia de Alexis Vega para la Liguilla, ya que todos los elementos que sean seleccionados por México para el Mundial se perderán la fase final del torneo.

“Es un gran jugador, todos lo sabemos, pero dónde nos toque a nosotros, dónde nos pongan debemos mostrar jerarquía y ese ánimo de querer ser como Alexis Vega”, reconoció sobre tratar de cubrir su lugar en el ataque del Toluca.

El conjunto escarlata regresa a la actividad este viernes cuando visite al Puebla en duelo de la fecha 4, que se llevará a cabo en el Estadio Cuauhtémoc.

