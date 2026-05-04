¿Quién es Sebastian Sawe, el atleta que rompió el “récord imposible” en el Maratón de Londres?
Sebastian Sawe se ha vuelto uno de los atletas más importantes de la actualidad gracias a la destacada participación que tuvo en el Maratón de Londres.
El fin de semana pasado el nombre de Sebastian Sawe se volvió tendencia en el mundo de las redes sociales luego de hacerse acreedor a uno de los récords más importantes que existían dentro del ambiente deportivo, más precisamente en el mundo del atletismo profesional.
El keniano tuvo a bien romper una marca que hasta entonces lucía prácticamente inviable, misma que llegó en el Maratón de Londres al completar el mismo en un periodo menor a las 2 horas. Ante ello, no está de más conocer un poco respecto a quién es y cómo se ha desarrollado Sebastian Sawe en el ámbito del atletismo.
¿Quién es Sebastian Sawe y cómo rompió el récord imposible?
Nacido en Kenia (África) el 16 de marzo de 1995, Sebastian Sawe es un atleta profesional de 31 años que ha construído su carrera mediante la disciplina y la resiliencia, esto gracias a importantes victorias. Además, destaca entre los demás por el agresivo estilo que maneja como atleta.
Sebastian #Sawe ha 31 anni, è cresciuto in una casa di fango con nonna Koko e - come tanti keniani - ha cominciato a correre per andare a scuola nel villaggio vicino.— Daniele Galosso (@daniele_galosso) April 26, 2026
Oggi è diventato il primo uomo nella storia a completare una maratona in meno di due ore.#LondonMarathon pic.twitter.com/i3ztKudSOn
Sawe cuenta con un estilo en donde analiza pacientemente la carrera y ataca, a través de su velocidad, en el momento idóneo del maratón. Esta situación se vio reflejada precisamente en el Maratón de Londres, mismo que, tras no dominar este desde el principio, terminó por conquistarlo con relativa “facilidad”.
Cabe mencionar que el Maratón de Londres consistía de 42.195 kilómetros, mismos que fueron recorridos por Sebastian Sawe en un tiempo de 1:59:30, números que no se habían visto hasta ahora y que generaron el asombro de expertos, los cuales no creían cómo un ser humano podía completar esto en tan corto periodo de tiempo.
¿Sebastian Sawe ya es un histórico del deporte?
La respuesta es sí, pues con su triunfo se convirtió en el primer atleta en la historia en superar este maratón con un tiempo menor a las 2 horas. Ante ello, analistas aseguran que, a partir de ahora, distintas marcas comenzarán a romperse con mucha más facilidad.