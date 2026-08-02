Llegó a Pumas por petición de Hugo Sánchez, pero fue criticado y salió en medio de polémicas

A lo largo de su historia, Pumas se ha caracterizado por ser uno de los equipos más eficaces en cuanto a los delanteros extranjeros se refiere, y para muestra de ello aparecen elementos como Cabinho, Martín Bravo, Dante López y Bruno Marioni, por citar algunos ejemplos.

Aaron Ramsey llega a Pumas

Sin embargo, los del Pedregal también han tenido malas experiencias en los últimos 25 años al momento de fichar a elementos de tres cuartos del campo en adelante y, posiblemente, uno de los ejemplos más claros es Sebastián Taborda, quien llegó desde Sudamérica para decepcionar en la institución.

Sebastián Taborda, el fichaje que nunca pudo explotar en Pumas

Fue rumbo al torneo Apertura 2003 que Pumas trajo cedido a Sebastián Taborda bajo la dirección de Hugo Sánchez. Se esperaba que el uruguayo tuviera gratas actuaciones en el terreno de juego de la mano de su entrenador, una situación que, sin embargo, nunca sucedió.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

Taborda llegó a la Liga BBVA MX con un cartel interesante que se basó en su físico y en el buen juego aéreo que tenía, no obstante, nunca pudo ser el referente al ataque luego de marcar solamente tres tantos a lo largo de su etapa en Pumas, dos de ellos ante los Jaguares de Chiapas.

Su irregularidad fue tal que Pumas decidió no renovar su acuerdo de préstamo, por lo que el uruguayo se despidió de la Liga BBVA MX rumbo a la Universidad de Chile meses antes de que el conjunto universitario logrará el primer bicampeonato en la historia de los torneos cortos.

¿Qué otros jugadores han decepcionado en Pumas?

Además de Taborda, Pumas también ha tenido que lidiar con jugadores que llegaron con un gran cartel pero que, sin embargo, no destacaron como se esperaba. Ejemplos de esto hay muchos, aunque los más recientes pueden ser Rubén Duarte, Dani Alves y Aaron Ramsey.