OFICIAL: Costa Rica anuncia la salida de su DT durante la Fecha FIFA

La Selección Femenil de Costa Rica ha anunciado cambios en su banquillo. Durante la Fecha FIFA de este mes de octubre, Beni Rubido va a dejar su cargo como entrenador de la escudara Tica, sin embargo, el estratega se hace a un lado del proyecto debido a motivos personales.

La FCRF informa que Beni Rubido no continuará como director técnico de la Selección Mayor Femenina de Costa Rica.



Agradecemos su paso por nuestra organización y le deseamos los mejores éxitos en sus proyectos a futuro.



📝 https://t.co/3SZFRV7sof pic.twitter.com/ABiEVO1xHv — FCRF 🇨🇷 (@fedefutbolcrc) October 6, 2025

“La Federación Costarricense de Fútbol informa que, a partir del próximo 14 de octubre, el señor Beni Rubido dejará su cargo como director técnico de la Selección Mayor Femenina.

“La decisión responde a motivos personales y profesionales. En los próximos días, la FCRF dará a conocer quién asumirá el puesto de seleccionador nacional de la mayor femenina de Costa Rica.

“La Federación agradece a Rubido por su dedicación, compromiso y profesionalismo durante los años al frente de la Tricolor, así como por su apoyo y respaldo al desarrollo de las selecciones menores”, señala el comunicado de la Federación Costarricense de Futbol.

Números de Rubidio como DT de Costa Rica

Al frente de la escuadra femenil de Costa Rica, el DT tuvo un registro de 25 partidos de los cuales, 18 encuentros fueron oficiales dejando un saldo de seis victorias, cuatro empates y ocho derrotas. Sumando los juegos amistosos, el registro total de Beni Rubido en el banquillo fue de seis triunfos, tres juegos igualados y 13 derrotas.

Te puede interesar: OFICIAL: La Selección Nacional 19 clasificada al Mundial 2026