¡INCREÍBLE! Estas serían las peores lesiones que ha sufrido México previo a una Copa Mundial de la FIFA

Faltan menos de 100 días para que arranque la Copa Mundial de la FIFA 2026 y México sigue sumando bajas de por lesión, tras confirmarse que Marcel Ruiz sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior y lesión de menisco medial de la rodilla derecha que lo dejarán fuera de la convocatoria de Javier Aguirre para la justa mundialista.

Sin embargo, no se trata de la única sensible baja que tendrá la Selección Mexicana de cara al Mundial, ya que hace unos días también se lesionó Luis Ángel Malagón tras sufrir una rotura del talón de Aquiles, más las ausencias de Gilberto Mora, Rodrigo Huescas, Chiquete Orozco, Luis Romo y César Montes.

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Las peores lesiones que ha sufrido México previo a una Copa Mundial de la FIFA

No es la primera vez que la Selección Mexicana sufre lesiones por parte de importantes figuras previo a la Copa Mundial de la FIFA y esto que parece una maldición se extiende desde México 70 cuando a unos días del debut mundialista se lesionó Alberto Onofre quien estaba llamado a ser el mariscal del conjunto azteca desde el medio campo.

Onofre sufrió una fractura de tibia y peroné en un entrenamiento a cuatro días del inicio del Mundial que terminó con su sueño mundialista.

Las lesiones no volvieron a aparecer hasta Estados Unidos 1994 cuando Francisco Javier 'Abuelo' Cruz, quien había marcado el gol de la clasificación para México ante Canadá, sufrió una ruptura de ligamento cruzado de la rodilla izquierda, precisamente en el juego en el que se vistió de héroe.

Claudio Suárez se perdió el Mundial de Corea Japón 2002|CLAUDIO SUAREZ 1998/MEXSPORT

Para Corea Japón 2002, Claudio Suárez, capitán de la Selección, referente e inamovible en la defensa fue el sacrificado tras sufrir una fractura de peroné del pie derecho a meses del arranque mundialista. El Emperador se recuperó, pero Javier Aguirre lo marginó de la convocatoria por no tener ritmo de juego.

En Sudáfrica 2010 se repitió la ausencia de un heróico ya que Miguel Sabah, quien convirtió el gol de la victoria ante Estados Unidos en la Eliminatoria, se perdió el Mundial por una rotura parcial del tendón del recto femoral de la pierna izquierda que lo dejó fuera de las convocatorias.

Luis Montes fue quizás una de las más dolorosas ausencias y es que el Chapito llegaba como figura del León en el bicampeonato de la Liga BBVA MX, pero se fracturó la tibia y peroné en un choque con Segundo Castillo en un amistoso entre México y Ecuador a meses de arrancar el Mundial de Brasil 2014.

En Rusia 2018, Nestor Araujo llegaba como titular indiscutible de Juan Carlos Osorio, pero se perdió la justa mundialista debido a una tendinitis de la que no pudo recuperarse a tiempo.

Jesús 'Tecatito' Corona se perdió el Mundial de Qatar 2022 por una fractura de peroné y ruptura de ligamentos del tobillo izquierdo en un entrenamiento con Sevillaque lo dejó fuera de la Copa del Mundo cuando se perfilaba a ser figura de la Selección Mexicana.

Jugadores de México que se han perdido el Mundial por lesión

Carlos 'Charro' Lara - Chiles 1962

Alberto Onofre - México 70

Abuelo Cruz - EEUU 94

Claudio Suárez - Corea Japón 2002

Miguel Sabah - Sudáfrica 2010

Luis Montes - Brasil 2014

Juan Carlos Medina - Brasil 2014

Victor 'Pocho' Guzmán - Rusia 2018

Néstor Araujo - Rusia 2018

Tecatito Corona - Qatar 2022

Luis Malagón - Mundial 2026

Marcel Ruiz - Mundial 2026

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