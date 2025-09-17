deportes
ÚLTIMA HORA: La Selección Mexicana tendrá partido de preparación en el Estadio Ciudad de los Deportes

La Selección Mexicana Femenil confirmó que regresará a jugar a la CDMX, específicamente al Estadio Ciudad de los Deportes un partido amistoso

Estadio Ciudad de los Deportes
Majo Munguía
Selección Azteca
La Selección Mexicana Femenil dio a conocer a su rival para la próxima Fecha FIFA de la categoría, que será a finales de octubre.

El rival será Nueva Zelanda y serán partidos preparativos que se disputarán en territorio azteca, siguiendo el proyecto deportivo de Andrea Rodebaugh de jugar en tierras nacionales para conjugar con la afición mexicana.

¡Partidazo en el Volcán! Tigres vs León Jornada 8 | Goles, polémicas y momentos épicos | Apertura 2025

¿Cuando jugará México en el Estadio Ciudad de los Deportes?

El primer partido se disputará el próximo jueves 23 de octubre en el Estadio Ciudad de los Deportes, recinto donde juega América de local. El siguiente compromiso será en la frontera. En el Estadio Olímpico Benito Juárez el domingo 26 de octubre, unió de los que se ha convertido en tradición para el conjunto nacional femenil.

El enfrentamiento entre México y Nueva Zelanda es uno que se ha repetido en seis ocasiones, cuatro desde 2011. Tres de estos encuentros han sido a favor del conjunto mexicano, un empate y dos derrotas neozelandesas. La última derrota azteca fue en un amistoso que se disputó en Carson, California, en el que Catherine Bott anotó de último minuto el gol que le dio la victoria a Nueva Zelanda.

Los últimos resultados de la Selección Mexicana Femenil

En sus más recientes partidos, la Selección Mexicana Femenil ha logrado mantener una racha positiva como preparación para las eliminatorias de cara a la Copa del Mundo de 2027. Su último partido fue en julio de este año, cuando recibieron a Colombia y gracias a Diana Ordoñez se llevaron el resultado, aunque unos días antes, habían igualado sin goles ante el mismo rival.

Previo a esto, derrotaron a Uruguay por la mínima en Tlaxcala. Por su parte, los últimos partidos oficiales fueron en marzo del año pasado, cuando jugaron la primera edición de la Copa Oro avalada por la Concacaf en futbol femenino, que tuvo como invitadas a selecciones de la Conmebol.

