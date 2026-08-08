Selección Mexicana: 3 figuras a seguir rumbo a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028

Comienza la preparación de la Selección Mexicana de Futbol con miras a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028, un evento en donde el combinado nacional buscará repetir la hazaña de hace unos años en donde lograron la medalla de oro de la mano de Luis Fernando Tena en Londres 2012.

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Para esta edición, la Selección Mexicana es una de las principales candidatas a acceder dentro del organismo de la Concacaf y, en consecuencia, una de las favoritas para subirse al podio de los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2026. Ahora bien, ¿cuáles son las joyas a seguir de este combinado azteca?

3 joyas a seguir de la Selección Mexicana rumbo a Los Ángeles 2028

Hugo Camberos : Posiblemente, el jugador más desequilibrante que la Selección Mexicana tiene con miras a Los Ángeles 2028. El futbolista de Chivas espera aumentar el nivel que ha tenido hasta ahora y llegar a este evento siendo titular en el Rebaño Sagrado.

: Posiblemente, el jugador más desequilibrante que la El futbolista de espera aumentar el nivel que ha tenido hasta ahora y llegar a este evento siendo titular en el Rebaño Sagrado. Santiago Sandoval: Otro jugador surgido del Guadalajara que cuenta con muchas virtudes en el campo y que, seguramente, será esencial para la Selección Mexicana en los próximos Juegos Olímpicos, lo anterior con miras a sumar una medalla de oro más en la historia.

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Diego Reyes: Este jugador es propiedad del América; sin embargo, se encuentra prestado al Flamengo de Brasil. Se trata de un elemento que destacó en la Sub-16 con 24 anotaciones en 46 partidos, por lo que es la esperanza en el ataque de la Selección Mexicana.

¿Cuándo inician los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028?

Los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028 darán inicio con la ceremonia de apertura el próximo 14 de julio del 2028 para terminar el 30 del mismo mes. Se espera que la delegación azteca tenga una notable participación no solo con la Selección Mexicana, sino también en otros deportes como el béisbol, los clavados y el tiro con arco.