Haití quedó eliminada de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tras perder sus primeros dos juegos contra Escocia y contra Brasil. Los haitianos quedan fuera de la fase de eliminación directa debido a los criterios de desempate sin importar el resultado de su último partido contra Marruecos en el Grupo C.

El combinado caribeño tiene una escasa historia en los mundiales porque ésta apenas es su segunda participación. La primera vez que Haití fue una Copa del Mundo fue a costa de México porque la selección azteca no logró clasificar a la edición de Argentina 1974 y algunos jugadores mexicanos aseguraron que no avanzaron por "magia negra".

La Concacaf decidió que la fase final de las eliminatorias en 1973 se disputara en una sola sede: Puerto Príncipe, Haití. La Selección Mexicana tenía un equipo fuerte liderado por Enrique Borja, Ignacio Calderón, Manuel Lapuente, Leonardo Cuellar y Javier “Kalimán” Guzmán, entre otros. Sin embargo, perdieron un partido clave contra Trinidad y Tobago por lo que quedaron eliminados de la contienda mundialista con un juego por disputar ante los anfitriones.

México no llegó al Mundial de 1974 por "magia negra", según jugadores

México arrancó su participación con empates ante Guatemala y contra Honduras. Después logró una goleada contra las Antillas Neerlandesas. El caos llegó con una dura derrota ante Trinidad y Tobago que sentenció su participación en el Mundial de 1974 pese a que aún debían enfrentar a los anfitriones del torneo eliminatorio.

Años después, Borja y Calderón declararon que sucedieron cosas extrañas durante su estancia en la capital haitiana. El primero apuntó en un documental de México Siglo XX que desde su llegada a la isla caribeña el conjunto experimentó situaciones extrañas. El segundo aseguró que una botella explotó mientras descansaban en su hotel y le causó un corte en el pulgar de su mano derecha mientras los médicos no se encontraban en el hotel de concentración. El mismo Calderón reveló que en el pasillo del hotel encontraron una gallina negra degollada y eso puso nervioso al combinado mexicano.